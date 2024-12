“Pare de chorar”, Ime Udoka revela conselho para Alperen Sengun

Alperen Sengun é mais um jogador europeu de uma boa leva que chegou à NBA, porém, na visão do técnico Ime Udoka, o pivô precisa evoluir de outras maneiras. A princípio, Udoka revelou que seu principal conselho para o jovem do Houston Rockets é para que o turco jogue com mais intensidade.

“Minha maior coisa com ele é que eu digo: ‘Tire o estilo europeu do seu jogo. Jogue com mais intensidade. Pare de chorar’”.

De fato, Alperen Sengun é visto como uma versão mais nova de Nikola Jokic. Dessa forma, o pivô é um jogador com um estilo de mais habilidade do que força. Nesse sentido, Udoka revelou alguns pedidos que faz para seu atleta durante as partidas e a maioria deles envolve ser mais físico.

“Continue sendo uma presença física em ambos os lados da quadra”, destacou Udoka. “Concentre-se nas coisas que você pode controlar, como buscar pontuar em vez de procurar faltas, jogar através do contato sem esperar por uma marcação, e não deixar arremessos perdidos afetarem seu desempenho no outro lado da quadra”.

Por fim, o treinador comentou um pouco sobre a vitória do Rockets diante do Los Angeles Clippers. Ime Udoka elogiou a capacidade de Alperen Sengun para achar passes e deixar seus companheiros livres para arremessarem. Mas o técnico destacou que o pivô também precisa ser capaz de ajudar na pontuação, já que deixou a quadra com apenas 11 pontos.

“Eles atacaram ele toda vez que estava no post hoje à noite, e ele encontrou os companheiros. Esse é o motivo de termos conseguido tantos chutes livres. Algumas noites vão ser sobre pontuar; outras, sobre facilitar. Ele precisa ser capaz de fazer as duas coisas”, finalizou o comandante do Rockets.

Sobretudo, Sengun tem sido irregular quando se trata de marcar pontos. Na partida contra o Philadelphia 76ers, o turco flertou com um triplo-duplo, marcando 22 pontos, 14 rebotes e sete assistências. No entanto, como dito anteriormente, o pivô fez apenas 11 pontos em 36 minutos jogados contra o Clippers.

Apesar disso, na atual temporada, o camisa 28 tem suas melhores médias até o momento em sua carreira na NBA. São 18,5 pontos, dez rebotes e cinco passes decisivos por jogo. Todavia, as boas atuações de Sengun e de jogadores como Jalen Green e Fred VanVleet colocaram o Rockets entre os melhores times do Oeste. No momento, a franquia ocupa a terceira posição na tabela, com uma campanha de 16 vitórias e oito derrotas.

