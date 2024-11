“Rockets é um ótimo time de basquete hoje”, celebra Alperen Sengun

O Houston Rockets, certamente, é uma das boas surpresas do início da temporada da NBA. Os texanos venceram dez dos 14 jogos iniciais da campanha e, assim, estão na terceira posição do Oeste. A equipe conquistou a quinta vitória consecutiva depois de atropelar o Chicago Bulls em Illinois. Alperen Sengun vive ótima fase individual, mas está mais satisfeito com o que o Rockets mostra como time hoje.

“O início de temporada tem sido muito bom para nós. Todos se comunicam em quadra e, assim, ajudam uns aos outros. Estamos jogando de forma coletiva e integrada tanto no ataque, quanto na defesa. Então, por enquanto, não temos do que reclamar. Somos um ótimo time de basquete nesse momento”, comemorou o pivô turco, após o triunfo por 143 a 107.

O ataque do Rockets chamou a atenção na vitória do Bulls pela alta produção. A franquia registrou média superior a 121 pontos, aliás, nas últimas quatro partidas. Mas o “carro-chefe” da campanha de Houston está no outro lado da quadra. Os comandados de Ime Udoka, por enquanto, têm a terceira defesa mais eficiente da liga. Só Oklahoma City Thunder e Orlando Magic são melhores.

Publicidade

“Nós sabemos que alguns arremessos vão cair e outros não. Isso é normal, pois é parte do jogo. A bola pode não cair, mas não podemos baixar a cabeça. Afinal, o que importa é jogar da forma certa. Temos que conseguir energia com uma boa defesa e sair em transição. Essa é a nossa identidade enquanto time”, cravou o Sengun, que pode ser all-star pela primeira vez em 2025.

Leia mais sobre o Houston Rockets

Ao natural

Alperen Sengun, obviamente, não é o único integrante do Rockets satisfeito com a fase do time. O GM Rafael Stone, por exemplo, já deu declarações empolgadas nos últimos dias. E, depois da vitória contra o Bulls, Fred VanVleet também celebrou o (iluminado) momento da equipe. Para o titular texano, o mais interessante é que tudo está fluindo de forma natural em quadra.

Publicidade

“O time, em primeiro lugar, está encontrando o ritmo em que quer jogar. A gente sabe que a temporada é longa, então aqueles primeiros jogos mais instáveis fazem parte. O basquete da última semana é o que desejamos para nós. Estamos em uma ótima fase. Por isso, a missão agora é nos mantermos centrados e focados a cada confronto”, projetou o experiente armador.

VanVleet sabe que o Rockets vai oscilar nos próximos 70 jogos. Mas dá para notar que, em sua versão atual, a equipe começa a mostrar o seu real potencial. “A bola se move no ataque e, assim, encontramos os jogadores certos na hora certa. Ao mesmo tempo, estamos bem concentrados e alinhados na defesa. É bem difícil nos vencer quando jogamos dessa forma”, resumiu.

Publicidade

Bem demais

Alperen Sengun, como esperado, é o destaque desse começo de temporada do Rockets. Ele registrou triplos-duplos nas duas vitórias mais recentes do time. Assim, já igualou a sua marca de maior número de TDs em uma campanha. Contra o Bulls, ele só precisou de 25 minutos para anotar 20 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. VanVleet vê o pivô, em síntese, como o motor da ótima fase de Houston.

“Alperen está bem demais! A gente sabe que ele vai conseguir pontos e rebotes. Mas é a sua disposição em passar a bola que o faz especial. Está criando ótimos arremessos para todos e nós estamos aproveitando essas oportunidades. É importante, pois o time inteiro ganha com isso. Afinal, quanto mais cestas convertemos, mais o jogo se facilita para ele também”, elogiou o veterano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA