Além de Bradley Beal, veja quais jogadores com direito de veto na NBA

Bradley Beal é um dos poucos jogadores na história da NBA a ter direito de veto de troca. No entanto, não é o único. Ao longo da história, segundo o portal CluthPoints, outros nove astros também desfrutaram da cláusula e puderam escolher se seriam negociados ou não.

Beal conseguiu o direito de veto ao assinar um contrato com o Washington Wizards na NBA. Para ser trocado ao Phoenix Suns, ele abriu mão da cláusula, que seguiu ativa em sua nova equipe. Desde então, ele tem se aproveitado. Isso porque, em baixa na franquia, conseguiu recusar ofertas de troca na trade deadline.

O ala-armador, inclusive, sabe o privilégio por ter o veto de trocas. Há algumas semanas, ao comentar sua temporada ruim na NBA, Beal disse “ter o melhor trabalho do mundo”, ao citar a cláusula com o Suns.

“Ainda estou jogando na NBA, ainda tenho o melhor trabalho do mundo e ainda tenho minha cláusula de veto para trocas. Então, estou sorrindo todos os dias”, afirmou Beal.

Como Bradley Beal, confira a lista de jogadores que tiveram o direito de veto de troca na NBA:

LeBron James

O astro do Los Angeles Lakers é um dos maiores jogadores da história da NBA. Em boa da sua carreira, ele ficou marcado por trocas, passando por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e retornando para o Cavs. No entanto, para conseguir uma estabilidade no fim de carriera, conquistou a cláusula de “não-troca” ao assinar com o time da Califórnia.

Carmelo Anthony

Antes mesmo de LeBron, Carmelo já estava na lista de jogadores com o veto na NBA. Em 2014, alguns anos após ter sido trocado pelo Denver Nuggets para o New York Knicks, o astro se tornou agente livre irrestrito. Para reassinar com o time do Madison Square Garden, ele ganhou US$ 124 milhões por cinco anos e a cláusula de “não-troca”.

No fim, como fez Beal, o ex-jogador da NBA abriu mão do veto ao ser trocado para o Oklahoma City Thunder, em 2017.

Dwyane Wade

Mais um dos jogadores da classe do Draft de 2003 da NBA, Dwyane Wade também teve o veto de troca. A cláusula, aliás, foi oferecidade por Pat Riley, que usou da oferta para convencer o camisa 3 a seguir no Miami Heat, após a saída de LeBron na offseason de 2014.

Kobe Bryant

Mais um entre os jogadores lendários do Lakers, Kobe Bryant também teve direito ao veto de troca na NBA. O ídolo de Los Angeles, aliás, quase abriu mão da cláusula. Afinal, após a saída de Shaquille O’Neal, a franquia acumulou quedas nos playoffs. Assim, o ex-jogador chegou a pedir uma troca e quase foi parar no Detroit Pistons, mas voltou atrás e conquistou mais dois títulos.

Dirk Nowitzki

Como foi com Bradley Beal no Wizards, a maioria dos jogadores recebeu o veto para não mudar de equipe na NBA. Outro desses foi Dirk Nowitzki. Antes do título em 2011, o astro alemão tinha como incerto seu futuro no Dallas Mavericks. Desse modo, para mantê-lo, a franca ofereceu a cláusula em um contrato no valor de US$ 80 milhões por quatro anos.

Tim Duncan

Um dos maiores jogadores da história da NBA, Tim Duncan passou toda sua carreira no San Antonio Spurs. Pela equipe, ele conquistou dois MVPs e quatro títulos. Como forma de reconhecimento, desse modo, a franquia o concedeu o direito de veto de troca em 2012, quando assinaram um novo contrato de três anos.

David Robinson

Entre os grandes jogadores na história do Spurs na NBA, David Robinson é outro que recebeu a cláusula. O lendário pivô, aliás, foi o primeiro a conseguir o direito de veto em toda a liga. Isso aconteceu antes do ex-jogador se ausentar para os serviços militares para que ele não mudasse de equipe ao retornar. Por fim, ele levou a franquia a dois títulos.

Kevin Garnett

Entre os jogadores que abriram mão do veto na NBA, está Kevin Garnett. O lendário ala-pivô conseguiu a cláusula ao renovar seu contrato com o Boston Celtics em 2012. No entanto, no ano seguinte, ele decidiu aceitar uma troca para o Brooklyn Nets, assim como Paul Pierce.

John Stockton

Por fim, John Stockton é outro dos jogadores que como Bradley Beal teve direito ao veto na NBA. O histórico armador conseguiu a cláusula em 1996 ao renovar com o Utah Jazz. Desse modo, a franquia garantiu que o ex-armador encerrasse sua carreira em Salt Lake City e chegasse a duas finais seguidas.

