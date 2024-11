Alana Ambrósio: “LaMelo Ball tem que ser cestinha da NBA”

A jornalista Alana Ambrosio, comentarista da NBA Brasil e do Prime Video, fez uma projeção ousada para LaMelo Ball: ser cestinha da NBA nesta temporada. Isso porque o armador prometeu ajudar uma causa social com sua contagem de pontos. A comentarista, então, revelou estar na torcida pelo jovem astro do Charlotte Hornets.

O motivo para a torcida de Alana, contudo, é curioso. Afinal, LaMelo Ball, embora seja um jovem astro, nunca esteve na disputa para ser o cestinha da NBA. Mesmo assim, ele fez uma promessa. Para cada ponto marcado em 2024/25, ele vai doar 250 refeições pra animais em comunidades. Atualmente, ele anotou 386 pontos no total. Portanto, cerca de 96 mil doações ao todo. “Ele tem que ser o cestinha da temporada”, disse Ambrosio.

“De alguma forma, com o salário que esses caras ganham, eles precisam dar de volta para as comunidades. Mas sempre bato nessa tecla. Quando for escolher um ídolo, algum cara pra seguir, escolha alguém que dialogue com seus valores. Alguém que faça mais do que só ser um bom jogador de basquete”, disse Alana.

Publicidade

Leia mais!

A NBA tem, desde 2001, o NBA Community Assist Award. O objetivo é premiar, todo mês, os jogadores que mais interagiram com suas comunidades, bem como fizeram trabalho comunitário. A premiação já foi dada para diversos jogadores como LeBron James, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo. Além disso, há o troféu anual.

Desde 2022, o prêmio leva o nome de Bob Lanier, ex-pivô do Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. O jogador ensinava basquete ao redor do mundo.

Dessa forma, LaMelo Ball surge favorito ao prêmio. Para ser cestinha da liga, entretanto, o jovem armador terá que disputar com nomes como Luka Doncic, Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum e mais.

Publicidade

Na atual temporada, LaMelo Ball vem muito bem. O armador atuou em todos os jogos do time, algo raro nos últimos anos.

O Charlotte Hornets tem tido dificuldades no começo de temporada. A equipe tem cinco vitórias em 13 jogos e ocupa o nono lugar na Conferência Leste. O que parece faltar para LaMelo e o Hornets, contudo, é outro grande pontuador. O segundo principal cestinha da equipe é Miles Bridges, com médias de 15.5 por noite.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Tudo da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA