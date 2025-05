Agente de Austin Reaves é sincero sobre trocas no Lakers

Depois do final da temporada, Austin Reaves foi especulado como uma das possíveis saídas do Los Angeles Lakers, caso a equipe queira fazer trocas para se reforçar. Afinal, a performance do camisa 15 nos playoffs não foi a esperada, e o time precisa de novas peças. Em especial, é claro, um pivô. No entanto, o agente de Reaves abriu o jogo e tentou afastar os rumores.

“O próximo ano será um show. As pessoas não sabem o que virá por aí. Continuem com os rumores de trocas por pivôs do banco”, disse Aaron Reilly.

A troca de Reaves é uma aposta do jornalista Bill Simmons, do portal The Ringer. De acordo com ele, o ala-armador é o único ativo de Los Angeles que pode render um pivô titular. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo na offseason.

Publicidade

E não é só Simmons que está cantando a saída do jogador. Para Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, a negociação deve sair. “Troque Austin Reaves. Mande ele embora em uma negociação que traga ao Lakers o tipo de parceiro para ponte aérea e protetor de aro cuja ausência o tirou dos playoffs. Use ele como uma peça que possa atrair um pivô que vai ajudar esse grupo a voltar a brigar por títulos”.

Leia mais!

Reaves teve média de 20,2 pontos por jogo nesta temporada pelo Lakers. Portanto, a melhor marca de sua carreira. Foram 73 partidas como titular, com aproveitamento de 46% nos arremessos de quadra, 37,7% nas bolas de três e 87,7% nos lances livres.

Publicidade

No entanto, seus números caíram na série contra o Minnesota Timberwolves, quando o Lakers foi eliminado. Ele teve média de 16,2 pontos, aproveitamento de 41,1% nos arremessos em geral e 31,9% nas bolas de três. Na defesa, os jogadores de Minnesota o atacaram em vários momentos.

Entretanto, há outro problema. De acordo com o portal Athlon Sports, o jogador está olhando para a agência livre de 2026 como seu ano para um grande contrato. O site estipula que o jogador irá pedir um salário na casa dos US$40 milhões anuais. Assim, caso o Lakers não queira pagar isso por Reaves, uma troca nos próximos meses surge como possibilidade.

Publicidade

Dessa forma, os rumores de trocas ao redor de Austin Reaves devem permear a offseason do Lakers. O jogador é querido pela torcida e vem melhorando ano após ano, mas a necessidade de um pivô pode motivar, enfim, a saída.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA