Nesta edição falamos dos jogos da semana na NBB e a volta da BCLA com todos os times brasileiros com quatro vitórias e nenhuma derrota. Com isto, estão todos classificados já para a próxima fase do campeonato. Será que esta se desenhando mais uma final brasileira? Nenhum time parece conseguir fazer frente.

Na Europa tivemos mais uma rodada “back to back” nesta semana com todos os times jogando dois jogos. E finalmente temos um time disparando na frente enquanto os outros continuam embrenhados com os mesmos números. Ainda assim, o Paris do Tiago Splitter conseguiu se recuperar com duas boas vitórias na semana.

Por fim, na NBA voltamos a novela do Butler. Será que ele ainda joga alguma partida pelo Heat? E a troca do Suns com o Hornets vai mudar alguma coisa? Como voltamos as lives no YouTube do nosso canal, tivemos muita participação e perguntas para responder sobre os times nesta temporada.

Então fiquem confortáveis, apertem o play e vem com a gente.

