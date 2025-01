NBB define capitães para times do Jogo das Estrelas 2025

O NBB definiu os capitães para os times do Jogo das Estrelas 2025. O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de março na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Os nomes escolhidos vão liderar as equipes NBB Brasil, o NBB Mundo e o NBB Jovens Estrelas no dia mais aguardado da festividade. Assim, Georginho (Sesi Franca), Jhonatan Luz (Flamengo), Corderro Bennett (São Paulo) e Reynan (Pinheiros) serão os respectivos líderes.

Os capitães do Jogo das Estrelas carregam o nome do time na edição e, no caso dos capitães dos times NBB Brasil, também serão responsáveis pela escolha dos integrantes no draft previsto para depois da Copa Super 8. Os integrantes dos times NBB Mundo e Jovens Estrelas será revelado no mesmo evento de escolhas, mas escolhido previamente por votação de um colegiado (técnicos e capitães dos 18 times do NBB, personalidades e impressa especializada).

O critério de escolha para os capitães do Jogo das Estrelas engloba fatores como o desempenho na temporada 2024/25 do NBB, longevidade e relevância na competição, além de conquistas importantes na carreira. Confira um pouco mais de cada capitão na edição de 2025.

Georginho (NBB Brasil 1)

George Lucas Alves de Paula, ou simplesmente Georginho de Paula, tem 28 anos, natural de Diadema (SP), é ala-armador e assumiu o protagonismo nesta temporada do Sesi Franca, se tornando um dos destaques da temporada 2024/25 do NBB, logo após seu retorno vitorioso no basquete alemão.

Esteve nos dois primeiros títulos do NBB pelo time francano. Em dez temporadas no principal campeonato de basquete do País, Georginho tem números próximos ou melhores do que seus recordes anteriores, com 15,6 pontos (10º de todo NBB), 9,2 rebotes (líder) e 5,5 assistências (5º) por partida para uma eficiência de 22,6 (líder).

Será sua quinta participação no Jogo das Estrelas e, a segunda vez que será capitão de um dos times. Já capitaneou o time NBB Jovens Estrelas de 2021.

“Foi uma surpresa muito grande, estou muito feliz de ter recebido esse convite. Para mim, é muito especial, sinto que é um reconhecimento de todo o trabalho. Desde quando voltei ao Brasil e ao Sesi Franca, venho me esforçando para levar o time ao mais alto nível possível. Essa temporada estamos trabalhando muito por estarmos passando por muitas adversidades. Momentos como esse fazem a alegria aumentar bastante. Estou muito feliz e empolgado, ansioso para o Jogo das Estrelas em Belo Horizonte. Apesar de ser muito competitivo, eu gosto do lado festivo, claro que sempre vou jogar para ganhar. Meu time vai entrar para conquistar esse título.”

Jhonatan Luz (NBB Brasil 2)

Jhonatan Luz dos Santos será o capitão mais experiente dessa edição do Jogo das Estrelas. Quando o evento for realizado, já terá completado 38 anos e também é natural de uma cidade da Grande São Paulo, vindo de Osasco. O ala retornou ao Flamengo para buscar recordes entre todos atletas do NBB e para tentar aumentar a galeria de títulos do maior vencedor da competição.

Ao lado de Marquinhos e Olivinha, Jhonatan é um dos únicos jogadores a levantar o troféu do principal campeonato de basquete do País por seis vezes. Seu feito se torna ainda mais impressionante, já que é o único a conquistar de forma consecutiva nas últimas seis temporadas, com Paulistano/CORPe (1x), Flamengo (2x) e Sesi Franca (3x). Ou seja, busca um inédito heptacampeonato seguido e que seria o oitavo do Flamengo. Pode se tornar o recordista em partidas da história do NBB, tem 560* partidas empatado com Alex na terceira colocação, atrás de Larry Taylor (566) e Olivinha (564), em 16 temporadas de sua participação.

*número até 16/01

Será a sua segunda participação no Jogo das Estrelas, a estreia foi em 2023, justamente em Belo Horizonte, a primeira como capitão.

“É uma honra ser capitão do Jogo das Estrelas, já tive oportunidade de jogar uma vez e ganhei. Sendo capitão, vamos buscar a vitória. É o título que importa. Também é uma responsabilidade por ser o mais velho.”

Corderro Bennett (NBB Mundo)

Corderro Le Quince Bennett completará 37 anos uma semana depois do Jogo das Estrelas. O armador que vem da cidade de Indiana (EUA) será o capitão do NBB Mundo que tentará recuperar o título que permanece com um dos times NBB Brasil desde a edição de 2018. Pode ser um título inédito para o NBB Mundo quando o formato da competição se alterou para quatro equipes.

É um dos líderes do São Paulo a partir de quando o time ascendeu da Liga Ouro para o NBB, indo para duas finais da competição e conquistando a Basketball Champions League Americas. Teve cinco temporadas com o Pinheiros e em 2024/25, igualou essa quantidade de temporadas, completando dez em território nacional e perto da casa das 350 partidas. Com uma regularidade de suas atuações desde sua chegada, tem média histórica de 13 pontos, 3,3 rebotes e 3,1 assistências por partida para uma eficiência de 14,1. Recentemente, ultrapassou a marca de 4500 pontos e foi defensor do ano por duas temporadas seguidas (2021/22 e 2022/23).

Será sua sexta participação no evento principal do Jogo das Estrelas, sempre atuando no NBB Mundo e, agora, como capitão. Já foi campeão do Torneio de Enterradas de 2017 também.

“É muito especial para mim, será a primeira vez como capitão, vou aproveitar bastante. Pode ter certeza que o NBB Mundo vem para ganhar dessa vez!”

Reynan (NBB Jovens Estrelas)

Reynan Gabriel Camilo dos Santos tem 20 anos mas chegará com 21 no Jogo das Estrelas, o que significa ser o capitão mais jovem do Jogo das Estrelas e do time NBB Novas Estrelas. É natural do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. O ala/armador que saiu do Sesi Franca, foi para ColdHearts da liga Overtime Elite, nos Estados Unidos, antes de elevar o nível do Pinheiros na atual temporada do NBB.

Com apenas quatro temporadas no principal campeonato de basquete do País, acumula dois títulos com a equipe francana. Reynan é o quinto cestinha do NBB 2024/25, com média de 17,8 pontos por jogo, o único brasileiro entre quatro americanos. Por duas vezes foi eleito como destaque novato. E continua em uma fase de ascensão muito grande.

Fez sua estreia no Jogo das Estrelas em Belo Horizonte, em 2023, como integrante também no NBB Novas Estrelas e, agora, retorna para ser capitão do mesmo time. Capitaneará a equipe que busca título inédito.

“Fiquei muito feliz com a indicação para ser o capitão da equipe Jovem Estrelas. Era uma coisa que queria alcançar na minha carreira e já veio com 20 anos. Agradeço a ajuda de toda a equipe e vou aproveitar a oportunidade e curtir esse momento de felicidade. Acredito que essa melhor fase da carreira é fruto do que estou tentando melhor cada dia, aprimorando meu jogo a cada dia, com uma mentalidade positiva, mostrando em quadra todo esse meu esforço. Fico feliz de estar conquistando essas coisas tão jovem e é algo que sempre sonhei em ser o capitão da equipe Jovem Estrelas”.

