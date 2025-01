NBB: Elinho bate recorde e Corinthians supera Flamengo

Corinthians e Flamengo protagonizaram um grande jogo pelo NBB, nesta quinta-feira (16), no Wlamir Marques com grande atuação de Elinho. O armador do time paulista foi o grande nome da vitória por por 95 a 87. Agora, a equipe do Parque São Jorge soma quatro triunfos consecutivos na competição. Aliás, equipe do técnico Jece Leite superou o Rubro-Negro nos dois jogos na temporada 2024/25.

No triunfo do Corinthians sobre o Flamengo, Elinho bateu o seu recorde pessoal de pontuação na história do NBB ao terminar com 32 pontos. Foram nove bolas de três pontos convertidas (64,3%) em 12 tentativas, na melhor marca desta temporada, além de dez assistências, oito rebotes e 41 de eficiência.

“Precisávamos dar o nosso máximo, ter aproveitamento, rebote, porque o Flamengo tem muita qualidade. Sabíamos que para ganhar tínhamos de demonstrar isso. Então, a energia do time está maravilhosa, agora são quatro vitórias seguidas, pegamos essa vitória hoje grandíssima, já tínhamos ganhado lá no Rio e conseguimos ganhar agora. O nosso time está no caminho certo, jogando o mais alto nível”, afirmou Elinho.

“Foi uma partida maravilhosa, bati o meu recorde pessoal, mas não foi apenas pontuação. Hoje teve defesa também no Shaq Johnson, consegui organizar um pouquinho, foi um pouquinho de tudo hoje. Mas concordo que foi uma das minhas melhores performances na carreira”, completou.

Apesar da derrota, Alexey Borges também fez um excelente jogo, se aproximando de um duplo-duplo, com nove pontos e 12 assistências. Enquanto isso, Gui Deodato, que jogou apenas 10 minutos por ainda estar voltando de lesão e terminou com oito pontos.

“Foi um jogão hoje. Eles foram muito bem ofensivamente. No começo do jogo, eles pegaram algumas bolas de 3 e, como tiveram um bom aproveitamento, isso pesou um pouco para eles. Recuperamos muito bem, fomos muito firmes no jogo e, no final do jogo, eles fizeram bolas difíceis. Então, parabéns para eles. Já temos de pensar no próximo jogo, nós não fizemos uma partida ruim hoje, mas temos sim alguns detalhes para corrigir. Hoje quem ganhou foi o público com esse jogaço”, afirmou Deodato.

O jogo

Com duas temporadas de NBB pelo Corinthians no currículo, Lucas Siewert começou liderando o Flamengo contra o ex-time. O Rubro-negro conseguia envolver o adversário no ataque, encontrando sempre alguém livre para tentar o arremesso. O Alvinegro compensou sua ineficiência na defesa com um bom desempenho ofensivo.

Elinho fez um primeiro período primoroso e, com excelente aproveitamento do perímetro (5/6), comandou o triunfo na parcial (32 a 28) com 16 pontos. Foram ainda quatro rebotes e quatro assistências para o armador corintiano.

Elinho estava impossível. O armador abriu o segundo quarto com mais duas bolas de 3 pontos certeiras e, com ajuda de Melvin Johnson, impulsionou uma corrida de 8 a 0. Gustavinho de Conti pediu tempo para tentar ajustar sua defesa e deu certo.

O Flamengo voltou mais intenso, deixou o Corinthians um pouco mais desconfortável no ataque e equilibrou o jogo. As duas equipes passaram por um período de instabilidade na parcial, com alguns erros, mas o Alvinegro recuperou o bom aproveitamento do perímetro e foi para o intervalo com cinco pontos de vantagem: 56 a 51.

Segundo tempo

As defesas ditaram o ritmo nas primeiras movimentações do terceiro período. A primeira cesta saiu com 1 minuto e 28 segundos transcorridos no cronômetro. Victão recebeu no garrafão e, mesmo marcado por Jordan Williams, anotou dois pontos. Após o Corinthians pontuar pela primeira vez, o Flamengo cresceu no confronto e conseguiu virar o placar em uma linda enterrada de Jordan Williams: 61 a 60.

Jece Leite pediu tempo para reajustar sua estratégia e, com duas bolas de 3 pontos seguidas de Munford, o Alvinegro abriu novamente cinco pontos. Jhonatan e Siewert responderam na mesma moeda para virar outra vez. O Rubro-Negro fechou o quarto com dois pontos de frente: 73 a 71.

O começo do último período foi bastante nervoso, com os times precipitando suas escolhas no ataque. Quando os times colocaram os nervos no lugar, Corinthians e Flamengo protagonizaram uma trocação nas bolas de 3 pontos. Gui Deodato converteu duas seguidas para o Rubro-Negro, mas Du Sommer e Melvin Johnson, duas vezes, responderam para empatar o jogo (83 a 83).

Por fim, Elinho queria encerrar sua atuação de gala com uma vitória e converteu um lindo arremesso do mid-range da zona morta para colocar novamente o Alvinegro na frente do placar e, na sequência, converteu dois arremessos seguidos do perímetro (foram nove no total) para garantir o triunfo corintiano.

(10-11) Corinthians 95 x 87 Flamengo (15-5)

Destaques

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Elinho 32 8 10 2 0 Melvin Johnson 16 0 3 1 0 Victão 15 3 1 1 0 Munford 15 8 3 1 0

Três pontos: 20-41 (49%); Elinho 9-14

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Williams 14 8 1 0 0 Shaq Johnson 14 6 3 1 1 Lucas Siewert 12 3 2 0 0 Ruan Miranda 11 8 1 0 1

Três pontos: 13-39 (33%); Siewert: 3-10

