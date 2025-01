BCLA: Flamengo atropela Boca Juniors e avança às quartas de final

O Flamengo conquistou uma vitória contundente contra o Boca Juniors, nesta segunda-feira (13), por 96 a 61, e garantiu vaga às quartas de final da BCLA. O rubro-negro carioca mostrou muita força e técnica para garantir seu quarto triunfo na Basketball Champions League Americas. Mais um resultado positivo que leva o time brasileiro a encerrar a segunda janela da competição na liderança do Grupo B.

Agora, o Flamengo terá a tranquilidade de viajar na última janela para a Argentina, em fevereiro, apenas para cumprir com dois jogos e tentar a manutenção da invencibilidade.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Destaques para Shaq Johnson que foi o cestinha da partida com 22 pontos e quatro bolas de três. Enquanto isso, Alexey fez mais uma grande partida. O armador anotou 17 pontos e seis assistências. Mas o número que chamou a atenção foram seus sete roubos de bola em 27 minutos em quadra.

Publicidade

Os argentinos converteram a primeira cesta com uma enterrada de Marcos Delia. Daí por diante, domínio do Flamengo que arrancou oito pontos em sequência, com Shaq Johnson mandando duas bolas de três seguidas. Os argentinos ensaiaram uma reação até o 10 a 10, mas o time do Rio de Janeiro fechou a primeira parcial em 27 a 21.

Sem tirar o pé do acelerador, o time brasileiro tratou de ampliar a distância no começo do segundo quarto com Jhonatan Luz no garrafão e Shaq Johnson de fora do perímetro. Na metade do quarto, a diferença já estava em vinte pontos, com 47 a 27.

Publicidade

Leia mais!

Todos em quadra mostraram dedicação na marcação e pontaria afiada para vencer a parcial por imponentes 30 a 14. Shaq Johnson e Alexey lideravam a pontuação Rubro-Negra no intervalo com cada um anotando 15 pontos dos 57 que o time anotou. Era quase o somatório de todos os jogadores do time adversário, que foi para o vestiário com 35 pontos.

O terceiro quarto teve uma vitória mais comedida, mas não com menos imponência por parte do Flamengo. A equipe carioca não deixava os argentinos do outro lado mostrar poder de reação. Trataram de ampliar mais ainda, na máxima de “a melhor forma de respeitar o adversário é continuar atacando”. Desse modo, esticaram a diferença para 30 pontos ao término de mais dez minutos, com 77 a 47, tornando a condução do triunfo um mero cumprimento de protocolo para o último quarto.

Publicidade

Por fim, mesmo preservando Shaq Johnson, Alexey e Jordan Williams em boa parte do quarto período, a diferença não diminuiu. Chegou a 36, com a enterrada de Gallizzi, que deixou o placar em 90 a 54. E outra marretada do pivô argentino serviu para dar números finais ao confronto.

(4-0) Flamengo 96 x 61 Boca Juniors (1-2)

Destaques

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaq Johnson 22 3 1 0 0 Alexey 17 1 6 7 0 Jordan Williams 13 6 2 1 0 Jhonatan Luz 13 7 0 0 0 Ruan Miranda 10 5 1 0 0

Três pontos: 11-26 (42%); Johnson: 4-6

Publicidade

Boca

Jogador PTS REB AST STL BLK Thomas Cooper 13 1 0 1 0 Marcos Delia 10 1 0 1 1 Santi Scala 9 0 3 1 0

Três pontos: 7-27 (26%); Cuello: 2-4

Publicidade

Outro jogo da rodada

Sem cansaço, KTO Minas acelerou no segundo tempo para derrotar o Quimsa, da Argentina, pela segunda vez. Isso porque, 24 horas depois de bater o Biguá, do Uruguai, o time brasileiro fez 80 a 69 no placar, em duelo que ocorreu na casa da equipe uruguaia.

Assim, o time de Belo Horizonte conquistou a quarta vitória seguida, se manteve invicta na Basketball Champions League Americas e garantiu a classificação antecipada no Grupo C. Como resultado, o segundo triunfo na segunda janela colocou o time mineiro na ponta e já começa a vislumbrar as quartas de final, mesmo com a última janela em fevereiro, em sua casa e com o apoio da torcida.

Publicidade

(4-0) KTO Minas 80 x 69 Quimsa (0-3)

Destaques

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Franco Baralle 16 2 2 1 0 Luís Montero 16 10 2 2 2 Jeremy Hollowell 14 3 1 0 0

Três pontos: 12-29 (41%); Baralle e Hollowell: 4-6

Publicidade

Quimsa

Jogador PTS REB AST STL BLK Augustin Perez 22 1 2 3 0 Arnold Louis 12 10 0 1 0 Tavario Miller 11 8 2 1 1

Três pontos: 4-23 (17%); Perez: 2-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA