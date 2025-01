BCLA: Lucas Dias brilha e Franca garante vaga nas quartas de final

O Sesi Franca cumpriu sua missão no Chile e avançou às quartas de final da BCLA após vencer o Leones de Quilpué, por 83 a 71, com grande atuação de Lucas Dias. O triunfo deste sábado (11) ainda garantiu o primeiro lugar do Grupo D. Como resultado, o atual campeão do NBB soma quatro vitórias em quatro partidas disputadas no torneio. A terceira e última janela da fase de grupos acontece em fevereiro, no Pedrocão.

Para completar o objetivo com êxito total, o técnico Helinho Garcia pôde comemorar o retorno bastante positivo de Lucas Dias. Após atuar na sexta-feira contra o Instituto de Córdoba, da Argentina, ainda com algumas limitações, o ala-pivô fez um grande jogo neste sábado.

Assim, o capitão francano terminou como cestinha da partida ao anotar 20 pontos, com 50% de aproveitamento nos arremessos de três pontos (4/8) e 100% nos de 2 pontos (4/4). Pelo Leones de Quilpué, Jerry Evans foi o principal pontuador com 16 pontos.

O jogo

O Sesi Franca colocou muita intensidade desde o começo do jogo e logo abriu 14 a 5, com boa participação de Charles Hinkle no ataque. O Leones de Quilpué encontrou o caminho para uma reposta no garrafão com Roquez Johnson, que foi responsável por mais de 50% da pontuação da equipe chilena no primeiro período. Lucas Dias converteu uma arremesso do perímetro para garantir uma vantagem de nove pontos no final da primeira parcial: 22 a 13.

Mais confiante em seu segundo jogo após quase três meses se recuperando de uma lesão no púbis, Lucas Dias abriu os trabalhos para o Sesi Franca no segundo quarto com outra bola certeira de 3 pontos após o Leones de Quilpué anotar uma corrida de 5 a 0.

A equipe francana adotou um ataque mais posicional no período, enquanto os chilenos corriam quadra e definiam quase sempre com pouco tempo decorrido no cronômetro de posse de bola. A estratégia de Helinho foi mais assertiva e, com uma linda jogada trabalhada e concluída por Hinkle com uma arremesso do perímetro, o placar antes do intervalo indicava 12 pontos de vantagem: 42 a 30.

Segundo tempo

Jerry Evans voltou com disposição para tentar reverter o placar para o Leones de Quilpué, mas o Sesi Franca tinha Lucas Dias. Foram oito pontos seguidos (10 no total no período) para o ala-pivô, que não demonstrava qualquer hesitação no ataque, mesmo depois de tanto tempo sem jogar. Os chilenos pressionaram um pouco mais na parte final do terceiro quarto, mas o time francano soube segurar o ímpeto do adversário, impedindo uma aproximação no placar: 62 a 52.

O Leones de Quilpué tentou sua última cartada no começo do período derradeiro, mas correr na ladeira, como se costuma dizer quando o time está atrás do placar, e ainda mais contra uma equipe muita qualificada, se mostrou uma missão impossível. O Sesi Franca soube atuar com inteligência, escolhendo os melhores movimentos no ataque, e, com uma defesa combativa, não foi ameaçado em nenhum momento, sempre com uma margem confortável de diferença. O objetivo estava cumprido.

(0-4) Leones de Quilpué 83 x 91 Sesi Franca (4-0)

Destaques

Leones

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerry Evans 16 3 1 0 1 Roquez Johnson 13 6 0 0 1 Joshua Webster 11 1 6 2 0

Três pontos: 9-30 (30%); Lugo: 2-3

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Dias 20 6 2 1 0 Wesley 15 3 2 0 0 Hettsheimeir 11 0 0 0 0 Georginho 10 8 6 1 1 Charles Hinkle 10 3 2 0 1

Três pontos: 10-23 (43%); Lucas Dias: 4-8

