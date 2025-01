“76ers está em modo de sobrevivência”, define técnico Nick Nurse

A temporada do Philadelphia 76ers, certamente, se revelou bem diferente dos planos do técnico Nick Nurse. Antes do início dos jogos, a contratação de Paul George sugeria um novo candidato ao título. Mas, na prática, as lesões vêm derrotando o time aos poucos. A equipe, por enquanto, só ganhou 16 de 41 jogos na campanha. Com isso, ficaria fora até do play-in hoje.

“A minha impressão é que nós nunca chegamos a um ponto em que adicionamos algo ao time. Parece que tudo fica mais curto, menor, mais limitado o tempo inteiro. E, assim, é complicado desenvolver qualquer tipo de identidade como equipe. É difícil se questionar, por exemplo, quem somos enquanto coletivo. Afinal, o que estamos construindo aqui?”, refletiu o treinador campeão da NBA.

George já foi desfalque em 14 jogos da campanha. Mais do que isso, o ala não começou a temporada em quadra e só estreou pelo time na sexta partida do ano. Mas não existe jogador que resuma o momento do Sixers melhor do que Joel Embiid. O astro só esteve em 13 jogos. Ele está afastado das quadras nesse momento, pois trata um inchaço no joelho esquerdo.

“Nós estamos em modo de sobrevivência. É quase como se fosse assim, pois tentamos fazer o nosso melhor com quem está disponível para jogar. Essa foi a história da nossa temporada inteira, em síntese. E nós já fizemos 41 jogos. Ou seja, estamos na metade da campanha e só conseguimos tentar sobreviver”, lamentou o comandante de Philadelphia.

Entrosamento

A situação do Philadelphia 76ers, no entanto, não limita só o trabalho do técnico Nick Nurse. Todos os atletas sentem a frustração de um trabalho que está aquém do que deveria por motivos que fogem ao controle deles. As ausências por si só prejudicam, mas também impedem que o time “se conheça” em quadra. Para Andre Drummond, quarenta jogos passaram e a equipe não pôde criar nenhum tipo de sintonia.

“É difícil desenvolver entrosamento quando você não consegue jogar de forma regular. Mas aprendi a não desanimar com a montanha-russa que é uma temporada, pois tudo fica melhor no fim do túnel. E, acima de tudo, há tanta coisa boa e oportunidades com esse time. Nós ainda temos a chance de fazer algo especial, apesar desse início de campanha”, apostou o veterano pivô.

O otimismo de Drummond não se baseia só em um sentimento pessoal ou simpatia pelo elenco. Ele crê que, antes de tudo, a franquia segue confiante sobre o projeto do time. “As minhas esperanças seguem altas porque conheço os meus companheiros e sinto que vai dar certo. E, além disso, eu sei que a organização também pensa assim. Se eles não pensassem, nós já estaríamos recalculando a rota”, argumentou.

Positividade

Assim como Drummond, Tyrese Maxey também tenta manter uma visão positiva sobre a sequência da temporada. É difícil manter uma postura otimista com só 16 vitórias quase em fevereiro. O Sixers, apesar disso, está a só dois jogos de retornar à faixa de vaga no play-in. O jovem astro admite que a rotina de derrotas pode ser exaustiva, mas competir na NBA é um privilégio por si só.

“Desde que cheguei aqui, nós nunca perdemos tanto quanto nessa temporada. Então, é uma situação dura. Mas acho que o mais importante é se manter positivo. Muita gente adoraria estar aqui e, por isso, temos que nos enxergar como privilegiados. Só temos que entrar em quadra e fazer o melhor que pudermos. Afinal, esse é um trabalho divertido e ótimo”, concluiu o ala-armador.

