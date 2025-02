Sem LaVine, Warriors avança em troca por outro jogador do Bulls

Nos últimos dias, Sam Amick, do The Athletic, deu a entender que o Golden State Warriors estaria avançado por uma troca para adquirir Zach LaVine, então jogador do Chicago Bulls. No entanto, na noite desse domingo (2), o jogador foi trocado para o Sacramento Kings. Assim, Golden State não conseguiu se reforçar com um pontuador de volume que cria seus arremessos, como era esperado. No entanto, a franquia não deve desistir do mercado de trocas. O alvo agora seria Nikola Vucevic, também do Bulls.

“Fontes indicam que a conversa de Vucevic e o Warriors é bem real. A troca, se acontecesse, seria ao redor de Kevon Looney, Gary Payton II e Kyle Anderson. Nesse caso, então, Golden State manteria Andrew Wiggins, seja para outra troca ou para jogar”.

Após “se livrar” de LaVine, o Bulls tenta trocar também Vucevic. Isso porque a equipe agora mira um processo de reconstrução, segundo analistas. O fato de ter conseguido sua escolha de primeira rodada de 2025 de volta na troca de LaVine também aponta que Chicago agora quer o tank.

Dessa forma, trocar Vucevic também seria parte do processo. O pivô tem médias de 19.8 pontos e 10.3 rebotes por jogo, arremessando 39.4% para três. Assim, em uma troca pelos dois jogadores, Golden State poderia adquirir um pontuador versátil e um pivô que espaça a quadra, algo que atualmente não tem pronto. Quinten Post possui tais características, mas ainda não está no nível que o time gostaria.

No entanto, é claro, também perderia boas peças de suporte. Entretanto, as equipes de meio de tabela da conferência Oeste, que brigam pelo play-in, vem se reforçando. O San Antonio Spurs agora tem De’Aaron Fox, enquanto o Sacramento Kings, embora tenha perdido o armador, adquiriu Zach LaVine, antigo desejo de Golden State e que vem tendo boa temporada.

Além disso, o Dallas Mavericks agora tem Anthony Davis, e o Los Angeles Lakers fechou troca por Luka Doncic. No entanto, o Warriors ainda não fez nenhuma grande movimentação desde a que obteve Dennis Schroder, ainda no ano passado.

Stephen Curry, principal jogador da equipe, já indicou que gostaria de ver trocas por parte da diretoria. O armador de 36 anos não está ficando mais novo, e agora que a equipe não conseguiu LaVine, o Warriors mira a troca pelo pivô do Bulls.

Outra conversa que ganhava força era a de Jimmy Butler, do Miami Heat. Entretanto, segundo relatos, o ala disse que não reassinaria com a franquia. Dessa forma, correndo o risco de trocar por Butler para perdê-lo de graça, o Warriors também deve ficar de fora dessa.

Com a data limite para trocas se aproximando (6 de fevereiro), essa e outras situações devem se resolver. É claro, porém, que o Warriors precisa se mover rápido, já que ao redor da liga as equipes estão se mexendo e a franquia pode ficar pra trás.

