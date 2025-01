“Warriors precisa de jogadores jovens com Stephen Curry”, indica comentarista

O Golden State Warriors parece estar longe da disputa pelo título. A equipe tem 21 vitórias e 20 derrotas na atual temporada e vem de derrota por 40 pontos para o Boston Celtics, na segunda-feira (20). Embora a temporada não esteja perdida, o analista Kenny Smith, do canal TNT, aposta que o Warriors precisa contratar jogadores jovens para atuar ao lado de Stephen Curry.

No programa Inside the NBA, Smith, Charles Barkley e Shaquille O’Neal discutiram sobre o que Golden State precisa fazer para melhorar na temporada. A franquia mira garantir uma vaga direta nos playoffs. Mas, atualmente, o time ocupa a 11ª colocação na Conferência Oeste.

O analista traçou paralelos entre a situação do Warriors e do Los Angeles Lakers, mas destacou uma diferença. No caso do time angelino, a equipe é montada em torno de LeBron James, alguém que joga com a bola nas mãos. Por isso, a diretoria precisa montar o elenco com peças que sabem como jogar ao lado dele. Neste caso, então, seriam arremessadores para espaçar a quadra.

“Eu acho que com Steph Curry, ele joga muito sem a bola, correndo em volta dos bloqueios”, disse Smith. “Então, agora, podem pensar: ‘vamos fazer uma reconstrução jovem, com energia jovem, para facilitar para ele’. Ele estará recebendo a bola para arremessar em vez de tentar vencer adversários no drible. A reconstrução é diferente. Eles devem investir na juventude, através do draft, de trocas e manter caras como Kuminga. nem pensar em trocá-lo. Esse é o caminho”.

O Warriors tem algumas peças jovens, como Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski, Moses Moody e o brasileiro Gui Santos. No entanto, não são partes vitais da rotação, inclusive sendo apontados como ativos para trocas.

Charles Barkley, por outro lado, pensa diferente. Para o ex-jogador, não importa o que o Warriors faça a menos que consiga uma estrela. “Essa é a única chance deles. Curry está velho”.

Quando Shaq perguntou se Barkley achava que o Warriors deveria tentar buscar alguém como Jimmy Butler, o analista disse que sim, afirmando que o único time confiável na Conferência Oeste é o Oklahoma City Thunder. Dessa forma, ele crê que o Golden State pode voltar a ser um candidato ao título ao contratar uma estrela da NBA.

Além de Butler, no entanto, não há outros grandes jogadores para o Warriors ir atrás e colocar ao lado de Stephen Curry. Brandon Ingram seria o próximo nome, mas gera dúvidas sobre encaixe no sistema do técnico Steve Kerr. Então, a franquia terá de ser criativa para ir atrás de uma solução para sonhar com vaga nos playoffs.

