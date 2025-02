“Warriors é o time da NBA com mais a provar no fim da temporada”, crava analista

O Golden State Warriors deu uma das grandes cartadas da trade deadline para voltar à cena competitiva do Oeste. A franquia adquiriu o astro Jimmy Butler e, assim, ganhou nova confiança para o resto da campanha. Draymond Green garantiu que a equipe vai conquistar o título nesse ano. Por isso, o polêmico Stephen A. Smith crê que nenhum time tem mais a provar no fim da temporada da NBA do que o Warriors.

“Golden State é o time com mais a provar agora porque Draymond abriu a sua boca. E simplesmente adoro que tenha feito isso, pois tornou essa reta final de campanha bem mais interessante. É um fato que venceram três de quatro partidas desde a estreia de Jimmy, então foi uma ótima adição. Vamos ver o que acontece, mas eles têm a minha atenção”, afirmou o comentarista da ESPN.

O início da passagem de Butler, de fato, serviu para dar gás à campanha do Warriors. A equipe, antes de tudo, voltou a ficar com recorde acima dos 50% de aproveitamento e dentro do TOP 10. Além disso, diminuiu a diferença para a zona de classificação direta aos playoffs para 3,5 jogos. Mas Smith ressalta que, mesmo antes do novo reforço, o time se revelava um desafio para o topo da conferência.

“Vocês sabiam que Golden State tem sete vitórias em 11 jogos contra o TOP 4 do Oeste? Só possuem recorde negativo contra Denver, aliás. Então, eu vejo uma ameaça. E gosto da perspectiva de subirem na tabela e saírem daquela 10a posição. Acho que há chance real de entrarem no TOP 6 e, com isso, evitarem disputar o play-in. Estou de olho nesse time”, explicou o experiente analista.

Encaixe

Smith via melhores encaixes para Jimmy Butler na NBA do que o Warriors, mas, vendo o time em quadra na temporada, mudou de ideia. Em particular, por causa da forma como o ala-armador “potencializa” Stephen Curry. É impossível não notar que os dois possuem estilos de jogos bem diferentes. Mas, de uma forma inesperada, o analista consegue ver como o armador ganhou fôlego com o novo companheiro.

“As pessoas não entendem que o maior impacto de Stephen está na movimentação. Ele leva adversários para o hospital depois dos jogos, pois precisam correr atrás dele pela noite inteira. Jimmy, nesse sentido, o ajuda a reenergizar porque a equipe nunca teve alguém tão habilidoso para cavar faltas. Ele trava os jogos com os seus lances livres”, explicou a celebridade da ESPN.

Curry, apesar de já ter 36 anos, atua mais de 32 minutos por noite. Então, receber uma chance de recuperar o fôlego de vez em quando é importante. “Jimmy cobrou 40 lances livres em seus primeiros quatro jogos em Golden State. Com isso, ele ganha tempo para que Stephen respire um pouco e possa voltar a correr no ataque. Eles funcionam juntos”, completou.

Garantia

Draymond Green, certamente, é uma das pessoas mais empolgadas com as chances do Warriors na temporada. Por isso, embora não estivesse no All-Star Game, deu uma das declarações mais bombásticas do fim de semana festivo da liga. O ala-pivô garante que Butler mudou todas as perspectivas competitivas da franquia. Por isso, ele crava que o time vai ser campeão nesse ano.

“Eu acho que estávamos na direção errada. Pensávamos que encontramos a solução, mas isso nunca acontecia de verdade. Mas, desde que Jimmy chegou, jogamos com certeza de que podemos vencer qualquer jogo. Ele trouxe a confiança de volta, em síntese. Então, acho que nós vamos ganhar o título nesse ano”, cravou o (sempre) polêmico jogador.

