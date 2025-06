Warriors contrata filho do técnico Steve Kerr

Na quinta-feira (19), o Golden State Warriors confirmou a presença do filho do técnico Steve Kerr, Nicholas, para a próxima temporada da NBA. Ele vai reforçar a comissão do pai em 2025/26 após passar dois anos à frente do time afiliado da G League, Santa Cruz Warriors.

Aos 32 anos, o filho de Steve Kerr conseguiu duas campanhas iguais no Santa Cruz Warriors. Nas duas temporadas, somou 20 vitórias e 14 derrotas, terminando na quarta posição da Conferência Oeste em ambas.

Nascido em Cleveland e criado em San Diego, Nicholas Kerr jogou basquete universitário em San Diego e na Califórnia. Ele atuou como assistente de pós-graduação na temporada 2016/17 antes de se transferir para o San Antonio Spurs como estagiário.

Além disso, ele trabalhou no departamento de desenvolvimento de jogadores do Warriors e foi coordenador de vídeo por três temporadas. Em 2021, a franquia o contratou como assistente técnico da G League, antes de se tornar técnico principal em 2023.

Como resultado, Steve Kerr chega a sua 12ª temporada como técnico do Warriors e terá seu filho ao lado. O técnico veterano assumiu o comando do time em 2014/15. Neste período, a franquia conseguiu uma dinastia na NBA. Isso porque foram quatro títulos conquistados sob o comando do treinador, com presença em seis finais.

Sob o comando de Kerr, o Golden State Warriors acumulou 567 vitórias e 308 derrotas. Portanto, um aproveitamento de 64.8% em temporadas regulares. Enquanto isso, são 104 triunfos e apenas 48 reveses em playoffs. Ou seja, 68.4% de aproveitamento em fase mata-mata da liga.

Na última temporada, Golden State caiu nas semifinais do Oeste para o Minnesota Timberwolves. A equipe teve uma campanha irregular, mas chegou com confiança aos playoffs. Afinal, acertou com Jimmy Butler na trade deadline. O time melhorou, mas perdeu Stephen Curry por lesão na série que acabou em eliminação.

