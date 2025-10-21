Vote: Candidatos a prêmios da NBA, playoffs e campeão

A temporada 2025/26 da NBA começa nesta terça-feira, a vigésima do Jumper Brasil, então fizemos uma enquete para saber a opinião do leitor sobre os candidatos aos prêmios, playoffs e campeão. É bem simples, você só precisa votar e escolher quem acha que vai vencer.

Entre os prêmios da NBA, são MVP, MIP (jogador que mais evoluiu), DPOY (melhor defensor do ano), melhor reserva, técnico do ano e calouro. Depois, as opções são para o vencedor de Leste e Oeste. Por fim, o campeão de 2025/26.

Prêmios da NBA

Entre os principais candidatos ao MVP da NBA de 2025/26 estão Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic. Vale lembrar que o pivô do Denver Nuggets venceu três vezes, enquanto o astro do Oklahoma City Thunder ganhou na última campanha. Por fim, Doncic jamais ficou com o primeiro lugar.

Depois, para o MIP, estão Bennedict Mathurin e Andrew Nembhard, do Indiana Pacers. Enquanto isso, Payton Pritchard, Amen Thompson, Deni Avdija, Jonathan Kuminga e Jalen Johnson são outros bons candidatos.

Para calouro do ano, Cooper Flagg, primeira escolha de 2025, é um dos favoritos, enquanto Ace Bailey e Dylan Harper são os mais próximos.

Enquanto isso, para defensor, vários bons nomes aparecem, como Victor Wembanyama, Dyson Daniels e Evan Mobley. A NBA também pode ver Chet Holmgren, entre os principais candidatos a um dos prêmios mais disputados da liga.

São seis prêmios no total, mas é possível votar ainda nos times que vão vencer. Pela enquete, apenas os campeões de Leste e Oeste, além do vencedor das finais da NBA após todas as fases de playoffs.

Mas, aqui, vamos dar outras opções além da enquete para que façam suas escolhas nos comentários. Então, anote aí:

Surpresa do ano (time):

Decepção do ano (time):

Surpresa do ano (jogador):

Decepção do ano (jogador):

Astro que vai se aposentar:

Pior contrato da NBA:

Melhor jogador sem contrato na NBA:

Vote nos candidatos aos prêmios da NBA, playoffs e campeão:

Então, vote e aproveite mais uma temporada com a gente.

