Vince Carter agradece “aplausos e vaias” em cerimônia do Hall da Fama

Agora é oficial: o ídolo Vince Carter está no Hall da Fama. Ele entrou no templo máximo do basquete, em Springfield, durante a cerimônia do Naismith Memorial nesse domingo. O ex-ala fez um discurso de quase meia hora em que exaltou todos que o apoiaram em sua carreira e vida. Como um showman em quadra, o veterano admitiu o papel dos fãs na conquista do reconhecimento entre os maiores de todos os tempos.

“Eu quero agradecer todos os torcedores da NBA não só pelos aplausos, mas pelas vaias também. Tudo foi uma força que me motivou a jogar basquete profissional por 22 anos. Nunca levei nenhuma dessas reações como algo pessoal, pois sempre entendi que eram fãs que amavam os seus times do outro lado. Mas foi uma honra viajar o mundo e levar entretenimento para todos vocês”, afirmou o lendário dunker.

Falar em aplausos e vaias, antes de tudo, evoca a sua relação com o Toronto Raptors. O craque iniciou a carreira na franquia e tornou-se um ícone local rapidamente. Mas virou um “inimigo público” após pedir para ser trocado. Ele passou a ser muito hostilizado em cada visita a Toronto por mais de uma década. Foi só na reta final de sua longa carreira que, por fim, os torcedores canadenses o “perdoaram”.

“Eu tive 261 companheiros de time ao longo da minha carreira na NBA e agradeço cada um de vocês. Sabia que não tinha chances de lembrar ou contatar cada um deles, mas quero que todos saibam que sou um abençoado por ter trabalhado ao lado de vocês. E, da mesma forma, quero agradecer todas as equipes das quais fiz parte. No entanto, eu entro no Hall da Fama como um Raptor”, cravou o veterano.

Entre lendas

O primeiro padrinho de Vince Carter na entrada no Hall da Fama, como esperado, foi o seu primo Tracy McGrady. Mas, além do parente, ele convidou outra lenda do esporte: Julius Erving. O icônico ala, que era um showman enquanto jogou na liga, foi a grande inspiração do homenageado no basquete. Antes da cerimônia, o lendário “Dr. J” confidenciou que sempre foi um admirador do agora colega de Hall.

“Vince tem sido, antes de tudo, uma pessoa excepcional dentro e fora das quadras. E o seu estilo de jogo dispensa comentários. Eu sempre fiquei impressionado com todas as jogadas que era capaz de fazer. Nós nunca tínhamos visto o que esse cara fazia antes. Acho que ele protagonizou lances que só os maiores alas da história da NBA poderiam”, lembrou o ídolo do Philadelphia 76ers.

Carter revelou que Erving não atendeu a sua primeira tentativa de contato via telefone. Mas, depois, se criou uma relação de enorme admiração mútua entre os dois craques. “Vince sempre deu um show em quadra e, assim, fez os torcedores felizes. Sempre fui um fã, então era uma dessas pessoas que ele deixou feliz enquanto acompanhava o nosso esporte”, finalizou.

Aposentadoria

Carter chega ao Hall da Fama não só como um ícone do basquete plástico e enterradas espetaculares. Afinal, no fim de carreira, virou um símbolo de longevidade. Ele jogou até os 43 anos de idade. Disputou 22 temporadas e, assim, virou o único jogador da história da NBA a atuar em quatro décadas diferentes. O ex-ala revelou que foi difícil admitir a aposentadoria e, nesse processo, o saudoso Kobe Bryant teve um papel fundamental.

“Eu tive muitas dificuldades para falar em aposentadoria durante o meu último ano na NBA. Sabia que era o fim, mas não queria falar. Tivemos, então, uma ótima conversa. Perguntei-lhe como era se aposentar e imaginava ouvir algo reflexivo. Mas Kobe ficou empolgado enquanto dizia que era ótimo. Tinha mais tempo para a família agora e eu adoraria. Logo depois, admiti: vou me aposentar. Obrigado!”, contou o ídolo.

