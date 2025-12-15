Victor Wembanyama se inspira no sucesso do Thunder na NBA

Victor Wembanyama fez a diferença e ajudou o San Antonio Spurs a bater o Oklahoma City Thunder, na semifinal da Copa NBA. No último sábado (13), o time texano bateu o atual campeão da liga por 111 a 109, em Las Vegas. Com isso, o Spurs chegou à final do torneio. A decisão será nesta terça (16) contra o New York Knicks.

Após 12 jogos e quase um mês de ausência, Victor Wembanyama voltou em grande estilo. Apesar da restrição no tempo de quadra, o francês comandou o Spurs diante do melhor time da NBA. Vindo do banco, o jovem astro fez 22 pontos (15 deles no último quarto) e nove rebotes, em 20 minutos. Ou seja, foi decisivo para o fim da sequência de 16 vitórias de Oklahoma.

Na entrevista pós-jogo, Wembanyama rasgou elogios ao Thunder. De acordo com o pivô de 21 anos, o atual campeão da NBA é um exemplo a ser seguido. Além disso, o camisa 1 revelou que se inspira no rival para que o Spurs tenha sucesso na liga.

“Nós já somos um time sólido. Melhor do que éramos há 20 jogos. Mas falta a experiência. A diferença do nosso time para o Thunder, que está 24-2 na temporada, é que ainda não tivemos muitas repetições sobre ganhar, sobre o que é necessário para ganhar. E mais, sobre saborear as vitórias”.

“Então, esse é o nosso próximo passo. Esse time de Oklahoma não está no topo da NBA à toa, mas porque dos titulares até o 12º homem, todos jogam do mesmo jeito. Eles gostam dos hábitos que fazem eles vencerem. E é isso que temos que fazer aqui. Enfim, estou feliz por fazer parte de algo que está se tornando tão bonito: um basquete puro e ético”, disse o craque do Spurs.

Ao reconhecer e mirar o sucesso do Thunder na NBA, Victor Wembanyama mostra que é um líder do Spurs, mesmo com a pouca idade. Primeira escolha do Draft de 2023, o francês chegou à liga como um talento geracional. E, na prática, ele já deu alguns exemplos de que vai fazer história no basquete.

Em sua terceira campanha na NBA, Wembanyama tem médias de 25,8 pontos, 12,6 rebotes, 3,8 assistências e 3,5 tocos, em 13 jogos. O Spurs, por sua vez, é o quarto do Oeste, com 18 vitórias em 25 partidas. Desse modo, o francês é um dos candidatos a MVP de 2025/26.

Contra o melhor time da liga, Wembanyama deu um recado: o de que ele está pronto para levar o Spurs de volta aos dias de glória. Pentacampeão da NBA, a equipe ficou de fora dos playoffs nas últimas seis campanhas. Mas com o pivô saudável, San Antonio não só vai encerrar esse jejum, como tem tudo para se manter entre as forças do Oeste.

O técnico Mitch Johnson destacou o impacto de Wembanyama no Spurs. No entanto, ele fez questão de exaltar o jogo coletivo do time. Ou seja, o francês é o rosto da franquia, mas a ajuda dos companheiros é essencial para o sucesso da equipe.

“Estamos muito tranquilos em reconhecer Victor como o rosto da nossa franquia. Mas ele não é o único responsável por tudo e nem quer ser. Somos uma equipe, um grupo. Porém, tudo começa com ele porque ele nos permite treiná-lo, responsabilizá-lo e desafiá-lo como qualquer outro jogador. Assim, o resto se encaixa naturalmente ao redor dele”, contou o treinador.

