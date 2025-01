Victor Wembanyama lidera Spurs e bate Nuggets

Dizem que o pivô não tem mais vez na NBA. Mas na noite de sexta-feira (3), dois dos melhores jogadores da posição brilharam por suas equipes. Enquanto Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs na vitória sobre o Denver Nuggets por 113 a 110, o três vezes MVP Nikola Jokic fez o mesmo por seu time. Apesar de a partida acontecer em Denver, o Spurs saiu com o triunfo. Não foi fácil e só foi decidido nas últimas posses.

Victor Wembanyama terminou com 35 pontos, 18 rebotes e quatro assistências para o Spurs, enquanto Jokic somou 41 pontos, 18 rebotes e nove passes decisivos para o Nuggets. Embora o basquete não seja sobre o individual, os dois fizeram seus times jogarem.

No primeiro período, Victor Wembanyama anotou nove pontos para deixar o Spurs na frente do Nuggets por 29 a 28. Então, Michael Porter virou para Denver, mas na posse seguinte, Julian Champagnie acertou de três para deixar o jogo em 32 a 30.

Publicidade

Então, no segundo quarto, o Spurs começou a abrir sobre o Nuggets justamente quando Victor Wembanyama acertou duas consecutivas de três. Como resultado, San Antonio liderava por 41 a 32. Keldon Johnson ampliou a vantagem para os visitantes, mas Denver seguia na cola. Entretanto, o francês fez jogada de três pontos para deixar em 51 a 39. Os anfitriões cortaram para sete, mas na sequência, Wembanyama brilhou mais uma vez. Assim, os times foram para o intervalo com a equipe texana na frente por 60 a 52.

Leia mais

Mas o esforço de Denver na volta dos vestiários deixou o jogo muito mais equilibrado. Em pouco mais de um minuto, Nikola Jokic fez os donos da casa encostarem de vez no placar. Entretanto, Victor Wembanyama estava lá para fazer com que o Spurs liderar por 63 a 56 sobre o Nuggets. Mas a equipe do Colorado reagiu. Não só o momento do jogo mudou, assim como Denver virou o placar em 68 a 64. Os times trocaram cestas, mas ninguém conseguia abrir. Jokic deixou em 87 a 82 e parecia que iria abrir, pois San Antonio errava tudo. Assim, os anfitriões comandavam por 90 a 87.

Publicidade

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Tre Jones virou em 91 a 90 para San Antonio. Christian Braun recolocou Denver na liderança, mas pouco depois, Wembanyama fez o Spurs virar em 94 a 92. Então, na sequência, ele mesmo ampliou para 97 a 92.

Com cinco minutos para o fim, Julian Strawther fez Denver liderar por 100 a 99 e, na sequência, Braun aumentou a diferença para dois. Enquanto o Nuggets atacava de forma mais simples, o Spurs tentava jogadas com Chris Paul iniciando o ataque. Sem a bola nas mãos o tempo todo, Victor Wembanyama era marcado por vários jogadores, como Russell Westbrook e Michael Porter. Ele empatou em 103, Braun e Porter viraram em 106 a 103, mas o fim foi todo de San Antonio.

Publicidade

Nos últimos dois minutos, o Spurs anotou uma sequência de 10 a 2, confirmando a então improvável vitória fora de casa.

Spurs e Nuggets voltam a se encontrar neste sábado, mas no Texas.

(18-16) San Antonio Spurs 113 x 110 Denver Nuggets (19-14)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 35 18 4 1 2 Devin Vassell 18 6 6 2 0 Keldon Johnson 16 4 1 0 0 Julian Champagnie 15 4 0 0 0 Chris Paul 7 8 11 0 0

Três pontos: 13-36; Wembanyama: 4-6

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 41 18 9 2 0 Michael Porter 22 4 7 0 0 Jamal Murray 14 4 7 0 0 Christian Braun 11 8 5 0 2 Russell Westbrook 9 8 6 2 0

Três pontos: 15-40; Porter: 4-9

Publicidade

(7-26) Charlotte Hornets 94 x 98 Detroit Pistons (16-18)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 20 9 5 2 1 Mark Williams 18 9 1 0 1 Nick Richards 10 4 5 0 2 Josh Green 9 4 2 1 0 Seth Curry 9 3 2 1 0

Três pontos: 9-30; Bridges: 3-7

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tobias Harris 24 10 1 3 1 Cade Cunningham 18 5 5 2 1 Malik Beasley 12 2 3 1 0 Tim Hardaway 11 2 1 2 0 Jalen Duren 10 14 1 0 3

Três pontos: 12-37; Harris: 4-5

Publicidade

(20-15) Orlando Magic 106 x 97 Toronto Raptors (8-26)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan da Silva 25 4 2 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 15 1 2 2 1 Goga Bitadze 11 7 3 1 3 Cole Anthony 9 4 11 1 0 Cory Joseph 11 0 3 0 0

Três pontos: 19-44; Da Silva: 5-7

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 25 6 2 1 1 Scottie Barnes 20 9 3 1 0 Ochai Agbaji 15 3 1 0 0 Immanuel Quickley 11 4 11 0 0 Gradey Dick 8 5 1 1 0

Três pontos: 10-29; Agbaji: 3-5

Publicidade

(6-26) Washington Wizards 120 x 132 New Orleans Pelicans (6-29)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 26 4 7 1 2 Alex Sarr 19 7 5 0 0 Malcolm Brogdon 16 3 3 0 0 Kyle Kuzma 14 7 1 1 0 Justin Champagnie 12 7 1 3 0

Três pontos: 9-28; Poole: 3-10

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 50 3 2 0 0 Trey Murphy 17 5 5 1 2 Yves Missi 12 11 3 0 1 BJ Boston 13 4 3 0 1 Herb Jones 10 1 6 2 0

Três pontos: 18-41; McCollum: 10-16

Publicidade

(24-11) New York Knicks 107 x 117 Oklahoma City Thunder (29-5)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 24 3 2 1 1 Jalen Brunson 22 3 9 1 0 OG Anunoby 20 2 3 0 0 Karl-Anthony Towns 17 22 4 3 0 Josh Hart 19 7 2 1 1

Três pontos: 9-32; Bridges: 4-11

Publicidade

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 4 7 1 1 Jalen Williams 20 4 5 2 1 Aaron Wiggins 19 5 2 0 2 Lu Dort 11 2 1 1 1 Isaiah Hartenstein 4 14 7 1 1

Três pontos: 14-27; Wiggins: 4-7

Publicidade

(30-4) Cleveland Cavaliers 134 x 122 Dallas Mavericks (20-15)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 34 10 4 0 2 Caris LeVert 17 4 2 2 1 Darius Garland 16 4 9 1 0 Donovan Mitchell 15 0 6 2 0 Georges Niang 15 2 3 0 0

Três pontos: 15-40; Niang: 3-5

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 26 2 6 1 0 Jaden Hardy 17 3 3 0 1 Klay Thompson 16 3 3 1 0 PJ Washington 15 7 1 0 1 Daniel Gafford 12 8 2 0 1

Três pontos: 12-44; Thompson: 4-10

Publicidade

(26-9) Boston Celtics 109 x 86 Houston Rockets (22-12)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 23 4 2 0 1 Payton Pritchard 20 4 2 0 1 Jayson Tatum 20 6 5 1 0 Jrue Holiday 14 4 3 1 1 Kristaps Porzingis 11 5 2 0 2

Três pontos: 19-39; White: 6-12

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 27 3 1 0 2 Alperen Sengun 14 7 3 1 1 Dillon Brooks 10 2 0 1 0 Cam Whitmore 11 6 0 1 0 Jeff Green 7 5 0 1 0

Três pontos: 10-36; Green: 5-13

Publicidade

(23-12) Memphis Grizzlies 133 x 138 Sacramento Kings (16-19)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 28 6 5 0 1 Jaylen Wells 30 5 2 0 0 Desmond Banes 22 7 8 2 1 Luke Kennard 11 8 9 1 0 Brandon Clarke 11 8 0 0 1

Três pontos: 17-37; Wells: 8-9

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 31 3 6 1 0 DeMar DeRozan 29 3 5 0 1 De’Aaron Fox 23 3 5 3 0 Domantas Sabonis 17 10 6 0 2 Trey Lyles 16 6 1 1 2

Três pontos: 21-47; Monk: 6-12

Publicidade

(18-17) Atlanta Hawks 102 x 119 Los Angeles Lakers (20-14)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 33 0 8 1 0 Jalen Johnson 19 8 1 0 1 Onyeka Okongwu 14 11 2 0 1 Dyson Daniels 13 3 4 5 0 Clint Capela 8 7 2 0 0

Três pontos: 6-34; Young: 3-9

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 30 3 8 0 0 Anthony Davis 18 19 4 3 3 Austin Reaves 20 7 6 0 0 Rui Hachimura 13 8 1 0 1 Dorian Finney-Smith 8 5 0 0 0

Três pontos: 22-39; Dalton Knecht: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA