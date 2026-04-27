Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Victor Wembanyama critica NBA por protocolo de concussão

Wemby perdeu o Jogo 3 da série entre Blazers e Spurs por conta da consussão

Por
Victor Wembanyama NBA concussão
Reprodução / X

A concussão sofrida por Victor Wembanyama virou pauta após o Jogo 4 da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers na NBA. O astro francês, que marcou 27 pontos, 12 rebotes e sete tocos, criticou a liga por não tê-lo liberado antes. Segundo o pivô, ele poderia ter jogado já no Jogo 3.

“Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não quero que vive uma distração. Porém, todos os médicos, incluindo os do Spurs e os demais, foram ótimos e cuidaram muito bem de mim. Ainda assim, a forma como a NBA conduziu o protocolo foi uma decepção. No entanto, não vou entrar em detalhes”, disse Victor Wembanyama.

Continua após a publicidade

O astro do Spurs sofreu a concussão no Jogo 2 da série de primeira rodada da NBA. Após entrar no protocolo de concussões, o astro passou por uma série de avaliações médicas e se esforçou para estar apto para o Jogo 3 contra o Blazers. No entanto, a liga optou por não liberá-lo, o que causou surpresa em Wemby.

Então, a NBA liberou Wembanyama apenas uma hora antes do Jogo 4. O astro, desse modo, por pouco não ficou de fora da partida entre Spurs e Blazers, no Modo Center, em Portland.

Continua após a publicidade

A liberação, desse modo, aconteceu em um ótimo momento para o Spurs. Isso porque, após perder o jogo anterior por concussão, Victor Wembanyama brilhou para garantir a vitória de San Antonio nos playoffs da NBA. Além dos 27 pontos e 12 rebotes, o craque registrou sete tocos e quatro roubos.

Leia mais

Wembanyama, inclusive, se tornou o primeiro jogador na história a ter pelo menos 25 pontos e cinco tocos no primeiro jogo de playoffs como visitante, segundo a ESPN.

Continua após a publicidade

“É especial, com certeza. Eu tinha muitas emoções antes do jogo. Estava empolgado e ao mesmo tempo frustrado. Então, coloquei tudo para fora hoje”, seguiu Victor Wembanyama.

Mesmo com Wemby em quadra, a vitória do Spurs não foi fácil. A equipe chegou a perder por 17 pontos ao fim do segundo quarto. Porém, com camisa 1 em alto nível, o time conseguiu uma vitada histórica para vencer por 117 a 94. Desse modo, San Antonio se tornou a primeira franquia na história a vencer por 15 pontos ou mais após estar perdendo por 15 ou mais.

Continua após a publicidade

Após o jogo, Devin Vassell destacou a importância de Wembanyama para o Spurs conseguir a virada na NBA.

“Isso é o Vic sendo o melhor jogador do mundo. Todo mundo sabe que ele pode fazer isso. Ele pode dominar no ataque e na defesa, que não vai ser surpresa para ninguém. Então, é disso que precisamos todos os jogos”, disse o ala do Spurs.

 

comentários