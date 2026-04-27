Victor Wembanyama critica NBA por protocolo de concussão

A concussão sofrida por Victor Wembanyama virou pauta após o Jogo 4 da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers na NBA. O astro francês, que marcou 27 pontos, 12 rebotes e sete tocos, criticou a liga por não tê-lo liberado antes. Segundo o pivô, ele poderia ter jogado já no Jogo 3.

“Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não quero que vive uma distração. Porém, todos os médicos, incluindo os do Spurs e os demais, foram ótimos e cuidaram muito bem de mim. Ainda assim, a forma como a NBA conduziu o protocolo foi uma decepção. No entanto, não vou entrar em detalhes”, disse Victor Wembanyama.

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O astro do Spurs sofreu a concussão no Jogo 2 da série de primeira rodada da NBA. Após entrar no protocolo de concussões, o astro passou por uma série de avaliações médicas e se esforçou para estar apto para o Jogo 3 contra o Blazers. No entanto, a liga optou por não liberá-lo, o que causou surpresa em Wemby.

Então, a NBA liberou Wembanyama apenas uma hora antes do Jogo 4. O astro, desse modo, por pouco não ficou de fora da partida entre Spurs e Blazers, no Modo Center, em Portland.

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A liberação, desse modo, aconteceu em um ótimo momento para o Spurs. Isso porque, após perder o jogo anterior por concussão, Victor Wembanyama brilhou para garantir a vitória de San Antonio nos playoffs da NBA. Além dos 27 pontos e 12 rebotes, o craque registrou sete tocos e quatro roubos.

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Wembanyama, inclusive, se tornou o primeiro jogador na história a ter pelo menos 25 pontos e cinco tocos no primeiro jogo de playoffs como visitante, segundo a ESPN.

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“É especial, com certeza. Eu tinha muitas emoções antes do jogo. Estava empolgado e ao mesmo tempo frustrado. Então, coloquei tudo para fora hoje”, seguiu Victor Wembanyama.

Mesmo com Wemby em quadra, a vitória do Spurs não foi fácil. A equipe chegou a perder por 17 pontos ao fim do segundo quarto. Porém, com camisa 1 em alto nível, o time conseguiu uma vitada histórica para vencer por 117 a 94. Desse modo, San Antonio se tornou a primeira franquia na história a vencer por 15 pontos ou mais após estar perdendo por 15 ou mais.

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Após o jogo, Devin Vassell destacou a importância de Wembanyama para o Spurs conseguir a virada na NBA.

“Isso é o Vic sendo o melhor jogador do mundo. Todo mundo sabe que ele pode fazer isso. Ele pode dominar no ataque e na defesa, que não vai ser surpresa para ninguém. Então, é disso que precisamos todos os jogos”, disse o ala do Spurs.