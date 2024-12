Veja os jogadores mais altos que não conseguiram uma enterrada na NBA

Quando você pensa em jogadores altos na NBA, a primeira coisa que vem à mente é uma enterrada. No entanto, ser grande não é sinônimo de sucesso e nem talento na liga mais difícil do mundo. Dessa forma, confira uma lista de atletas gigantes, que nunca conseguiram marcar pontos desta maneira.

10º – Andrew Gaze (2,01m)

A princípio, temos o australiano que é lenda da NBL, a liga de basquete da Austrália. De fato, Gaze foi eleito sete vezes MVP em seu país. No entanto, na NBA, não brilhou e jogou sete partidas no Washington Wizards em 1993/94. Porém, Gaze é campeão da NBA, já que fez parte do elenco do San Antonio Spurs em 1999. Em seus 28 jogos na liga, o ala nunca conseguiu marcar com uma enterrada.

9º – Royce White (2,04m)

Sobretudo, entre os jogadores que nunca conseguiram uma enterrada na NBA, temos Royce White, que foi draftado na 16ª escolha geral da primeira rodada de 2012. No entanto, White sofria de ansiedade e tinha aversão a viagens de avião. Sendo assim, jogou apenas três partidas da NBA pelo Sacramento Kings e nunca conseguiu fazer uma cesta na liga.

7º – Jason Kapono (2,06m)

Em seguida, temos Jason Kapono, que teve uma carreira de nove temporadas na NBA. Na liga, o jogador foi campeão e teve um papel importante no título do Miami Heat. Além disso, venceu duas vezes o torneio de três pontos, sua especialidade. Porém, o ala nunca sequer tentou uma enterrada em sua carreira.

7º – Sun Yue (2,06m)

À primeira vista, Sun Yue era considerado o ‘Magic Johnson da China’. No entanto, fez apenas dez partidas pela NBA com o Los Angeles Lakers e nunca conseguiu marcar com uma enterrada. Porém, Yue é mais um atleta dessa lista que foi campeão da liga, já que estava no elenco do Lakers no ano de 2009.

6º – Steve Novak (2,08m)

De fato, outro atleta na lista de jogadores que nunca marcaram com uma enterrada na NBA foi Steve Novak. O norte-americano era um ala que tinha como principal ponto forte os chutes do perímetro. Dessa forma, o ala fez 14 temporadas e pode ser considerado campeão da liga, já que começou a temporada de 2010/11 pelo Dallas Mavericks, antes de ir para o San Antonio Spurs.

4º – Mengke Bateer (2,11 m)

Agora, temos mais um chinês nessa lista. O pivô nunca conseguiu uma enterrada em 46 jogos na NBA. Bateer jogou por três temporadas na liga e somou passagens por Denver Nuggets, San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Além disso, o atleta é mais um que também foi campeão, já que jogou pelo Spurs na temporada de 2002/03.

4º – Filip Petrusev (2,11 m)

O sérvio Filip Petrusev é o primeiro dessa lista que ainda está em atividade. O ala-pivô fez apenas três jogos pela NBA, dois pelo Kings e outro pelo Philadelphia 76ers. Dessa forma, apesar da altura, os poucos minutos e chances impediram que Petrusev marcasse com uma enterrada.

3º – Dmytro Skapintsev (2,16 m)

Em seguida, temos o ucraniano Dmytro Skapintsev. O pivô fez apenas duas partidas na NBA pelo New York Knicks e não conseguiu preencher nenhuma estatística. Chegou a fechar com o Boston Celtics, mas foi dispensado.

1º – Pavel Podkolzin (2,26 m)

A princípio, o russo Pavel Podkolzin era uma promessa e foi a 21ª escolha do Draft de 2004. No entanto, fez apenas seis jogos pelo Dallas Mavericks em duas temporadas. Devido a um distúrbio hipofisário, Podkolzin nunca conseguiu render na NBA e só marcou pontos da linha do lance livre.

1º – Sim Bhullar (2,26 m)

Por fim, temos o primeiro jogador de ascendência indiana da história da NBA. Sim Bhullar teve uma breve passagem pelo Sacramento Kings em 2014/15 e, mesmo com sua altura, nunca conseguiu pontuar com uma enterrada em seus três jogos na liga.

