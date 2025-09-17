Veja informações e onde assistir ao Flamengo no Mundial FIBA

O Flamengo inicia nesta quinta-feira (18), em Singapura, a sua caminhada rumo ao tricampeonato da Copa Intercontinental FIBA, o Mundial de Clubes de basquete e você confere as informações e onde assistir ao torneio. O Rubro-Negro estreia contra o NBA G League United, às 6h (horário de Brasília), no Singapore Indoor Stadium, carregando a missão de representar o Brasil na principal competição internacional da modalidade.

Continua após a publicidade

A equipe rubro-negra garantiu vaga no Mundial FIBA após conquistar o título da BCLA 2024/25. Agora, mede forças com alguns dos maiores clubes do mundo. Ao todo, seis equipes estão na competição, divididas em dois grupos. Os líderes avançam para a grande final no domingo (21), enquanto os segundos colocados brigam pelo terceiro lugar e os terceiros disputam a quinta posição.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Aliás, a história rubro-negra na Copa Intercontinental já tem capítulos de glória. O Flamengo foi campeão em 2014, diante do Maccabi Tel Aviv, de Israel, no Maracanãzinho, e voltou a conquistar o troféu em 2022, no Cairo (Egito), batendo o San Pablo Burgos, da Espanha. Agora, busca o terceiro título para se consolidar de vez como potência global no basquete.

Continua após a publicidade

“Sou um cara otimista, minha expectativa é ganhar sempre. A expectativa real é fazer um jogo bom, ser inteligente. Afinal, jogamos contra um time dos Estados Unidos que gosta de um ritmo alto, de jogar muito um contra um. Não podemos deixar eles jogarem o jogo deles, temos que reduzir os espaços. Então, se fizermos isso, estaremos próximos de ganhar. O foco é só nesse jogo, o que é fundamental em torneios de tiro curto como esse. Passo a passo”, afirmou o técnico Sergio Hernández.

Leia mais!

“Minha expectativa é chegar em quadra e encontrar uma maneira de vencer, jogando bem ou mal. O importante é entrar com muita garra e ser agressivo na defesa. O time deles é muito atlético, joga um estilo de basquete diferente do nosso, mas nos preparamos para isso. O foco é no nosso jogo. Portanto, se fizermos nossa parte e implantarmos nosso ritmo desde o começo, acredito que o resultado acontecerá naturalmente”, acrescentou Shaq Johnson.

Continua após a publicidade

Além do G League United, uma equipe formada por jogadores da Liga de Desenvolvimento da NBA, o Flamengo enfrenta o Illawarra Hawks, da Austrália, que tem como treinador Justin Tatum, pai do astro do Boston Celtics. Vale lembrar, enquanto isso, que a equipe australiana conta também com o veterano pivô Javale McGee, de 37 anos, com longa trajetória na NBA e que foi campeão olímpico pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Por fim, para a Copa Intercontinental FIBA, o Flamengo perdeu jogadores importantes, como o armador Franco Baralle e o pivô Ruan Miranda, ambos lesionados. Como resultado, precisou de contratações pontuais para chegar com um elenco forte. Na preparação, o time rubro-negro realizou dois amistosos na Espanha antes de embarcar para Singapura, ajustando ritmo e entrosamento.

Continua após a publicidade

Confira os grupos do Mundial FIBA:

Grupo A

AlAhli SC (Líbia)

Unicaja (Espanha)

Utsunomiya Brex (Japão)

Grupo B

Flamengo (Brasil)

Illawarra Hawks (Austrália)

NBA G League United (EUA)

Calendário do Flamengo

18/09 (quinta-feira): Flamengo x G League United – 6h

19/09 (sexta-feira): Flamengo x Illawarra Hawks – 6h

Continua após a publicidade

Onde assistir ao torneio

Jogos do Flamengo: Flamengo TV

Todos os jogos: YouTube FIBA

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA