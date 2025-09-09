Em busca do tri, relembre as campanhas do Flamengo no Mundial de Basquete

Atual campeão da BCLA, rubro-negro vai disputar a Copa Intercontinental em Singapura

flamengo mundial basquete Fonte: Gaspar Nóbrega / FIBA

O Flamengo carrega a tradição de ser um clube vencedor e terá, mais uma vez, a chance de escrever um novo capítulo na sua história no Mundial de Basquete. A partir do dia 18 de setembro, em Singapura, o time rubro-negro estreia na Copa Intercontinental da FIBA, torneio que reúne os campeões continentais. A missão é clara: lutar pelo tricampeonato mundial. Então, relembre os dois títulos anteriores conquistados pela equipe.

2014: a consagração do primeiro título

A primeira vez que o Flamengo ergueu a taça do Mundial de Basquete foi em 2014, diante do tradicional Maccabi Tel Aviv, de Israel, campeão da Euroliga. O torneio foi disputado no Rio de Janeiro, e o Rubro-Negro começou em desvantagem, ao perder o primeiro jogo por 69 a 66. No entanto, diante de uma HSBC Arena lotada, o time comandado por José Neto mostrou força de campeão. Com atuação coletiva impecável, vitória por 90 a 77 e título garantido.

O elenco reunia nomes como Marcelinho Machado, Marquinhos, Walter Herrmann, Laprovittola, Jerome Meyinsse, Olivinha, Cristiano Felício, Vitor Benite e Gegê. Um grupo que unia talento, raça e carisma, e que recolocou o basquete brasileiro no topo do mundo após 35 anos, desde o título do Esporte Clube Sírio, em 1979.

2022: o bicampeonato em grande estilo

Oito anos depois, em 2022, o Flamengo voltou a ser protagonista mundial. A conquista aconteceu sobre o San Pablo Burgos, da Espanha, que havia sido campeão no ano anterior, no torneio que aconteceu no Hassan Moustafa Sports Hall, na cidade do Cairo, no Egito. O desafio era enorme, mas o Rubro-Negro não se intimidou.

Após passar pelo Lakeland Magic, dos Estados Unidos, na semifinal, o time comandado pelo técnico Gustavo De Conti fez uma exibição com autoridade na decisão. Desde o primeiro quarto, impôs seu ritmo e neutralizou as principais armas espanholas. O placar de 75 a 62 refletiu a superioridade de uma equipe que soube mesclar experiência e juventude, sem se abalar pela pressão do favoritismo adversário.

A equipe contava com jogadores como Yago, Balbi, Olivinha, JP Batista, Faverani, Rafael Mineiro e Luke Martinez, eleito MVP da Copa Intercontinental. Esse triunfo não apenas coroou uma campanha sólida, como também transformou o Flamengo no clube brasileiro mais vitorioso no cenário mundial, alcançando o bicampeonato e reforçando o peso da camisa rubro-negra.

O próximo desafio: Singapura 2025

Agora, em 2025, o Flamengo volta à Copa Intercontinental da FIBA com um objetivo ambicioso: o tricampeonato. A competição será disputada em Singapura, reunindo campeões continentais e representantes de diferentes regiões do planeta, o que aumenta ainda mais o prestígio da disputa.

O time rubro-negro chega embalado pelo título da BCLA e mantém viva a tradição de lutar sempre pelos principais títulos. A equipe do técnico Sergio Hernandez está no Grupo B e estreia contra o NBA G League United, dos Estados Unidos, em 18 de setembro (quinta-feira), às 6h. O segundo jogo será no dia seguinte, diante do Illawarra Hawks, da Austrália. Por fim, apenas o primeiro colocado avança à decisão, que acontece no dia 21.

