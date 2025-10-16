Valor de ingresso para jogo entre Grizzlies e Pelicans impressiona

Assistir a uma partida da NBA muitas vezes não é barato. Com o esporte cada vez mais popular, a concorrência tem sido grande e as franquias têm aproveitado para cobrar ainda mais caro. Porém, um jogo entre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans apresentou um valor de ingresso impressionante.

Continua após a publicidade

Segundo a plataforma TickPick, o ingresso mais barato do duelo entre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans custa US$4. Ou seja, cerca de R$22. Desse modo, é um dos bilhetes mais em conta da rodada de abertura da temporada 2025/26 da NBA. Ainda mais se for comparado com os custos para se assistir outros jogos na mesma semana.

Para efeito de comparação, o ingresso mais barato para o jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers custa US$ 105. Assim, cerca de 20 vezes mais que o duelo no FedEx Forum.

Continua após a publicidade

Em relação ao mais caro, a diferença também é considerável. O fã que optar por assistir Grizzlies e Pelicans do melhor lugar teria que pagar cerca de US$225. No duelo entre Lakers e Warriors, por sua vez, o ingresso mais caro custa US$2.550. Portanto, dez vezes mais.

A explicação para a diferença pode ser o ‘valor’ das franquias na NBA. Com o ingresso mais barato para o jogo de abertura, Grizzlies e Pelicans também são os times menos valiosos da liga. Segundo a Forbes, as equipes são avaliadas em pouco mais de US$3 bilhões rumo à temporada 2025/26.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Warriors e Lakers, por sua vez, estão em posições inversas. O time angelino ocupa o topo da lista, sendo avaliado em US$ 10 bilhões. Desse modo, três vezes mais que Memphis ou New Orleans. Golden State, enquanto isso, tem um valor estimado em cerca de US$8,8 bilhões, sendo a segunda colocada.

Apesar disso, Grizzlies e Pelicans são equipes que podem brigar por posições importantes na NBA. Adversários na rodada de abertura, os times contam com grandes astros da liga, como Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Zion Williamson e Dejounte Murray. Portanto, podem brigar no mais alto nível, assim como Warriors e Lakers.

Continua após a publicidade

O Grizzlies, inclusive, tenta melhorar a marca da temporada passada. Em 2024/25, a equipe terminou na oitava posição do Oeste e chegou aos playoffs. Porém, o astro Ja Morant apresentou um nível abaixo do esperado. Desse modo, caso ele consiga recuperar o basquete do passaado, Memphis pode tentar colocações melhores.

O Pelicans, enquanto isso, quer voltar aos playoffs da NBA. No ano passado, a franquia teve a segunda pior campanha do Oeste, muito por conta das lesões que afetaram as principais estrelas. A expectativa, portanto, é ter enfim um elenco saudável para poder subir algumas colocações.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA