Analistas da ESPN projetam jogo entre Mavericks e Lakers

A ESPN 2 e o Disney+ transmitem nesta quarta-feira (15), às 23h30, o jogo entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, pela pré-temporada da NBA. A partida será disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e marca mais um passo na preparação das equipes para o início oficial da liga, no dia 21 de outubro.

Para o narrador da ESPN, Ari Aguiar, o confronto é uma boa oportunidade para observar as primeiras impressões dos elencos, especialmente dos novatos.

“Ainda é pré-temporada, então é difícil tirar grandes conclusões, mas sempre vale observar a escolha número 1 do Draft em ação. O Cooper Flag não deve ser um mero coadjuvante nesta temporada. O Los Angeles Lakers ainda é uma incógnita pra mim — não vimos LeBron James e Luka juntos, e nem veremos agora no início da liga. A equipe deve brigar por algo, mas, por enquanto, está um pouco atrás dos principais favoritos. Mesmo assim, é um jogo interessante para acompanhar de perto o desempenho do Cooper.”

Já o comentarista da ESPN, Guilherme Giovannoni, destaca o equilíbrio do jogo e as incertezas em torno das duas franquias.

“Tanto o Lakers quanto o Dallas Mavericks geram expectativa sobre até onde podem chegar. São times que talvez não estejam entre os grandes favoritos, mas contam com talentos importantes. O Lakers tem LeBron, D’Angelo Russell e Austin Reaves, enquanto o Dallas aposta em Cooper Flag e Anthony Davis, formando um elenco bastante interessante. É um duelo de expectativas – de entender o que essas equipes podem apresentar e qual será o real potencial delas nesta temporada.”

O confronto em Las Vegas representa mais um teste importante para ambas as franquias antes da estreia na temporada regular. A pré-temporada segue sendo um espaço para ajustes, observação de jovens jogadores e avaliação do entrosamento entre as estrelas da liga.

A ESPN é a casa da NBA no Brasil e transmitirá com exclusividade os jogos da liga para todo o país. O catálogo da emissora e do Disney+ também inclui transmissões ao vivo do NBB e da WNBA, reforçando a ampla cobertura do basquete nacional e internacional.

Informações do jogo entre Mavericks x Lakers

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Data: 15/10/2025

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, Las Vegas

