Onde assistir NBA: Mavericks x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam no Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 23h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Mavericks x Lakers, horário, possíveis escalações e onde assistir.
Dallas Mavericks
O Dallas Mavericks vem de vitória na pré-temporada da NBA diante do Utah Jazz. O último jogo, aliás, serviu para o técnico Jason Kidd testar Cooper Flagg como armador principal da equipe. Desse modo, no duelo contra o Lakers, é provável que a formação seja repetida para o jovem entrosar com o elenco.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Kyrie Irving
|1,88
|33
|G
|D’Angelo Russell
|1,96
|29
|G
|Brandon Williams
|1,88
|25
|G
|Ryan Nembhard (tw)
|1,88
|22
|G
|Klay Thompson
|1,98
|35
|G
|Max Christie
|1,97
|22
|G
|Naji Marshall
|2,01
|27
|G
|Dante Exum
|1,96
|30
|G
|Jaden Hardy
|1,93
|23
|G
|Miles Kelly (tw)
|1,93
|22
|F
|Cooper Flagg
|2,05
|18
|F
|PJ Washington
|2,01
|27
|F
|Caleb Martin
|1,97
|30
|F
|Anthony Davis
|2,08
|32
|C
|Dereck Lively
|2,16
|21
|C
|Daniel Gafford
|2,08
|27
|C
|Dwight Powell
|2,08
|34
Time titular: Cooper Flagg, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Dereck Lively
Los Angeles Lakers
O Los Angeles Lakers chega ao duelo contra o Mavericks com um personagem central: o astro Luka Doncic. Isso porque é provável que seja mais um reencontro do esloveno com sua antiga equipe. O camisa 77, aliás, estreou na pré-temporada no jogo passado, contra o Phoenix Suns.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Luka Doncic
|2,01
|26
|G
|Gabe Vincent
|1,91
|29
|G
|Marcus Smart
|1,91
|31
|G
|Bronny James
|1,88
|20
|G
|Nick Smith
|1,91
|21
|G
|Austin Reaves
|1,96
|27
|G
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|G
|Chris Mañon (tw)
|1,96
|23
|F
|LeBron James
|2,06
|40
|F
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|26
|F
|Jake LaRavia
|2,01
|23
|F
|Adou Thiero
|1,98
|21
|F
|Rui Hachimura
|2,03
|27
|F
|Maxi Kleber
|2,08
|33
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Christian Koloko (tw)
|2,16
|25
Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Jake LaRavia e Deandre Ayton
Onde assistir Mavericks x Lakers pela pré-temporada da NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 15/10/2025
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
