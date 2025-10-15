Onde assistir NBA: Mavericks x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam no Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 23h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Mavericks x Lakers, horário, possíveis escalações e onde assistir.

Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks vem de vitória na pré-temporada da NBA diante do Utah Jazz. O último jogo, aliás, serviu para o técnico Jason Kidd testar Cooper Flagg como armador principal da equipe. Desse modo, no duelo contra o Lakers, é provável que a formação seja repetida para o jovem entrosar com o elenco.

Pos Jogador Altura Idade G Kyrie Irving 1,88 33 G D’Angelo Russell 1,96 29 G Brandon Williams 1,88 25 G Ryan Nembhard (tw) 1,88 22 G Klay Thompson 1,98 35 G Max Christie 1,97 22 G Naji Marshall 2,01 27 G Dante Exum 1,96 30 G Jaden Hardy 1,93 23 G Miles Kelly (tw) 1,93 22 F Cooper Flagg 2,05 18 F PJ Washington 2,01 27 F Caleb Martin 1,97 30 F Anthony Davis 2,08 32 C Dereck Lively 2,16 21 C Daniel Gafford 2,08 27 C Dwight Powell 2,08 34

Time titular: Cooper Flagg, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Dereck Lively

Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers chega ao duelo contra o Mavericks com um personagem central: o astro Luka Doncic. Isso porque é provável que seja mais um reencontro do esloveno com sua antiga equipe. O camisa 77, aliás, estreou na pré-temporada no jogo passado, contra o Phoenix Suns.

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 2,01 26 G Gabe Vincent 1,91 29 G Marcus Smart 1,91 31 G Bronny James 1,88 20 G Nick Smith 1,91 21 G Austin Reaves 1,96 27 G Dalton Knecht 1,99 24 G Chris Mañon (tw) 1,96 23 F LeBron James 2,06 40 F Jarred Vanderbilt 2,06 26 F Jake LaRavia 2,01 23 F Adou Thiero 1,98 21 F Rui Hachimura 2,03 27 F Maxi Kleber 2,08 33 C Deandre Ayton 2,11 27 C Jaxson Hayes 2,12 25 C Christian Koloko (tw) 2,16 25

Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Jake LaRavia e Deandre Ayton

Onde assistir Mavericks x Lakers pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Data: 15/10/2025

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena

