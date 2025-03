Tyrese Haliburton usa críticas de Tim Hardaway em jogos

Tyrese Haliburton e Tim Hardaway Sr. trocaram provocações no último mês. O primeiro a “cutucar” foi o ex-jogador da NBA que afirmou que acabaria com o astro do Indiana Pacers se ainda jogasse. Então, o armador respondeu às provocações no X (antigo Twitter), enquanto o ex-Miami Heat retrucou outra vez.

A resposta de Haliburton a Hardaway, desde então, tem vindo dentro quadra. Após ter um início de temporada decepcionante, o armador do Pacers tem usado as críticas para elevar seu nível rumo aos playoffs. Afinal, desde a fala do ex-jogador, em 21 de fevereiro, o astro tem médias de 21.9 pontos, 11.9 assistências, 2.6 roubos e 48.6% dos três pontos.

O Pacers, enquanto isso, tem se aproveitado da grande fase de Tyrese Haliburton. No período, são sete vitórias e três derrotas, com o time cada vez mais próximo da classificação à pós-temporada.

Em relação à rixa entre Tyrese Haliburton e Tim Hardaway, ela teve início em 16 de janeiro. Na data, o Pacers venceu o Detroit Pistons. No entanto, nos segundos finais, Pascal Siakam e o armador trocaram provocações com os jogadores da franquia de Michigan. Entre eles, Tim Hardaway Jr, filho do ex-jogador.

Um mês depois, o pai foi questionado sobre qual jogador ele gostaria de humilhar na NBA. Assim, ele não pensou duas vezes ao escolher Haliburton.

“Se eu voltar e for pra jogo, vou acabar com Tyrese Haliburton. Ele fala muita merda. Então, eu voltaria e acabaria com ele. Ele se acha muito”, disse o ex-jogador.

Embora Haliburton tenha respondido, ele foi mais calmo do que Hardaway. Pelas redes sociais, o armador convidou o ex-jogador a explicar seu raciocínio. “Nos diga por que você se sente assim, Tim”.

Por fim, em participação no programa Run It Back, Hardaway voltou disparar contra Haliburton. “Ele fala demais. Se tem um cara que eu gostaria de jogar contra, seria ele. No meu auge, eu acabaria com ele. Só fique quieto e jogue, cara, porque você não é tudo isso”.

Após os episódios, Tyrese Haliburton não entrou mais nas provocações. Ainda assim, o armador tem melhorado suas atuações na NBA. Na temporada, aliás, ele tem médias de 18.5 pontos, nove assistências e 1.5 roubo de bola, com 38.7% de aproveitamento dos três pontos.

