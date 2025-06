Tyrese Haliburton revela condição para Jogo 3 das finais

Após o treino desta terça-feira (10), Tyrese Haliburton descartou uma lesão na perna e deve estar apto para o Jogo 3 das finais da NBA. Apesar disso, ele reconheceu um incômodo no local, mas disse se sentir bem para atuar na primeira partida da série decisiva com mando do Indiana Pacers. O próximo duelo, aliás, será nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Tyrese Haliburton saiu mancando da coletiva de imprensa depois do segundo jogo das finais. Ele terminou o confronto com 17 pontos, mas o Pacers perdeu para o Oklahoma City Thunder por 123 a 107, no domingo. Agora, a série está empatada em 1 a 1. No último treino, o astro apareceu com tornozelo direito enfaixado. No entanto, de acordo com o técnico Rick Carlisle, o armador não teve restrições em quadra.

“Eu sei que Haliburton sente algum desconforto. Mas a cada dia está melhorando. Acho que não vamos ouvir ele reclamar isso. Esta é a época do ano em que não existe nada melhor. A atmosfera, o interesse, a oportunidade. Há muita coisa para se animar. Temos alguns caras que estão um pouco indispostos. Mas não acho que nada vá impedi-los de jogar”, disse o treinador do Pacers.

Em vez de se ressaltar uma possível lesão, Tyrese Haliburton se mostrou mais focado na sua necessidade de melhorar seu desempenho para o Jogo 3. Na série final da NBA, ele tem médias de 15.5 pontos, 6.5 rebotes e seis assistências. Além disso, seu aproveitamento é de 50% nos arremessos.

Por outro lado, ele reconheceu após o jogo de domingo que precisava melhorar no primeiro tempo das partidas para evitar que o Indiana Pacers ficasse muito atrás do placar. Entretanto, ele reconheceu a dificuldade de enfrentar a defesa do Thunder.

“O Thunder é muito conectados na defesa. Acho que o time mistura as coberturas. O técnico [Mark] Daigneault não tem medo de fazer as coisas na hora. Ele não faz nada de forma tradicional. Afinal, fez isso o ano todo. Então, sinto que eles estão dispostos a variar as coisas. O mais importante é a equipe. O coletivo deles é diferente do de qualquer outro”, avaliou Haliburton.

Para o astro, então, a melhora do Pacers começa com a análise de imagens. Ele começou a avaliar mais jogadas do adversários nas últimas temporadas. Como resultado, ajudou Indiana a se adaptar a cada jogo. Vale lembrar, além disso, que a equipe comandada por Carlisle não perde jogos seguidos desde o dia 10 de março.

“Jogar dois jogos contra esses caras foi muito bom. Me dá mais material para assistir, para ver onde posso melhorar. Sinto que não fui nada bem nas duas primeiras partidas. Então, estou tentando aproveitar o que posso para me preparar para o terceiro jogo e buscar a melhor versão de mim mesmo”, completou o craque.

