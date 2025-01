Tyrese Haliburton, em grande fase, brilha com Pacers

Tyrese Haliburton está em sua melhor fase pelo Indiana Pacers no ano. Após um início em ruim, ele parece melhor ao acumular grandes atuações na NBA. A melhor delas, inclusive, aconteceu na quinta-feira (02), contra o Miami Heat. Na vitória por 128 a 115, o armador macou 33 pontos, além de 15 assistências e cinco rebotes.

A marca foi a terceira melhor em pontos para o astro na temporada. Porém, os números gerais é que a colocam como a melhor dele no ano. Haliburton, afinal, acertou 13 dos 21 arremessos, sendo seis de 13 das bolas de três. Além disso, ele ainda registrou dois roubos e um bloqueio.

O armador, ainda, não comentou nenhum erro de ataque durante o jogo. Por outro lado, distribuiu 15 assistências. Desse modo, foi somente a terceira vez na temporada em que ele terminou um jogo sem cometer qualquer erro.

Diante disso, Haliburton se tornou o primeiro na história da NBA a ter dois jogos na carreira com mais de 30 pontos e 15 assistências, sem erros. A primeira vez aconteceu em 14 de novembro, contra o Philadelphia 76ers. Na época, ele registrou 33 pontos e 15 assistências.

A atuação eleva os planos em relação ao astro na campanha. Tyrese Haliburton, afinal, iniciou a temporada em péssima fase pelo Pacers. Nos últimos dez jogos, porém, ele elevou suas médias para 19.5 pontos, 4.6 rebotes e 9.9 assistências, além de um roubo de bola, e liderou o time a sete vitórias.

O técnico Rick Carlisle, ainda assim, cobrou um ritmo mais consistente do seu principal jogador. “A expectativa é de que a gente seja uma equipe com poucos turnovers. Não podemos nos parabenizar demais por nada neste momento. Precisamos trabalhar na nossa consistência”, cobrou.

Mas o tom de cobrança é justo. O Pacers vem uma final de conferência na temporada passada. Portanto, a busca era por resultados melhores no início de campanha. No entanto, a franquia se encontra somente na oitava posição do Leste, com 17 vitórias e 18 derrotas.

Para mudar o cenário, Haliburton é de grande importância. Graças ao bom momento recente, ele tem médias de 18.1 pontos, 8.8 passes decisivos e 3.7 rebotes e busca deixar sua equipe na disputa por uma vaga direta. Da mesma forma, corre por um lugar no All-Star Game, após receber um volume baixo de votos na primeira parcial da NBA.

