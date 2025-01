Treta na NBA! Shaq e Dwight Howard voltam a trocar farpas

Os ex-astros da NBA, Dwight Howard e Shaquille O’Neal, o popular Shaq, voltaram a trocar farpas publicamente. Há alguns dias, o pivô ainda em atividade participou de um podcast e falou sobre o atual analista da TNT. Entre outras coisas, Howard explicou que não sabe o motivo de tanto menosprezo por parte de Shaq, já que se inspirava nele em quadra. Além disso, insinuou que a desavença seja resolvida na base da trocação de socos.

“Cara, o Shaq tem 2,16m de altura. É um cara grandão. Nunca faltei com respeito, mas ele está sempre falando de mim. Já tentei conversar com ele. E nada. Será que vamos ter que brigar, partir para o soco? Mano, você já passou dos 50 anos. Não tenho problema com você, mas se você continuar me detonando, vou ter que ir até aí [estúdio da TNT]. Então, vamos conversar de homem para homem. Se você tem alguma questão, vamos resolver. Enfim, se tiver que ser na briga, então que seja na briga”, contou Howard, no podcast The Gauds Show.

Ao tomar conhecimento das palavras de Dwight Howard, Shaq partiu para o confronto, mas na rede social. Ele utilizou o seu perfil oficial no X para chamar o desafeto de sensível. Além disso, afirmou que nunca mais vai mencionar Howard.

“Que engraçado você achar que eu ligo para você. Pode ficar tranquilo que nunca mais vou te mencionar, garotão sensível. Piadista que não aceita brincadeira. Nunca mais vou mencionar o seu nome. Tenha um ótimo dia. Já até excluí o seu número”, escreveu o tetracampeão da NBA.

Howard, então, não deixou barato e detonou Shaq. Acima de tudo, o eterno camisa 12 não economizou nos palavrões e ofensas. Inclusive, o pivô de 39 anos chamou a lenda da NBA de “bundão inseguro”.

“Eu sei que você liga. Porque você é um bundão inseguro e fala merda há 20 anos. Espero mesmo que você não cite mais meu nome. Você tem 52 anos e fica jogando hate para cima de mim. Agora, quer falar que era piada. Você sempre teve inveja. Inveja do Kobe Bryant, inveja do Penny Hardaway, inveja do Dwyane Wade. Até do Charles Barkley você tem inveja. Então, vai caçar o que fazer, seu inseguro de merda. Eu ainda tenho aquela mensagem de cinco parágrafos que você me mandou uns anos atrás, dizendo que não sou tudo isso para alguém jogar hate. Já você ainda continua na mesma. É 2025. Vê se cresce, caralho. Supera”, respondeu Howard. Histórico da briga

Os desentendimentos de Shaq e Dwight Howard começaram há mais de uma década na NBA. Em 2013, por exemplo, o multicampeão foi duro com o rival. Na época, Shaq disse que Howard não aguentou os holofotes de Los Angeles. Após uma temporada abaixo do esperado pelo Lakers, o camisa 12 foi para o Houston Rockets. O’Neal, então, voltou a cutucar o desafeto, insinuando que Howard não aguenta uma cidade grande.

Anos depois, Shaq seguia atacando Dwight Howard na mídia especializada em NBA. O alvo das críticas, por sua vez, não entende o motivo para essa animosidade. Ambos fizeram história no Orlando Magic e foram campeões pelo Lakers. Mas, é claro, que Shaq foi mais protagonistsa na liga.

“Nunca tive nenhum problema com ele, antes de tudo. Nunca quis ser exatamente como Shaq, mas adorava vê-lo em quadra. Acho que é o jogador mais dominante que já jogou basquete. Ninguém, certamente, dominou o jogo como ele. Nunca compreendi o motivo de me odiar tanto. Afinal, ele deveria estar feliz em ver alguém seguir os seus passos”, desabafou Howard.

“Entrei em contato com ele. Gostaria que tivéssemos algum tipo de relacionamento. Eu acho que a vida é muito curta pra ficar remoendo esse tipo de coisa. Então, não existe motivo algum para que a gente não se acerte um dia”, concluiu.

