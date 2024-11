Trae Young fica perto de recorde em vitória do Hawks

Não foi bonito, mas Trae Young ficou muito perto de igualar seu recorde de assistências na vitória do Atlanta Hawks sobre o Sacramento Kings. Apesar de atuar fora de casa e sem um de seus melhores jogadores (Jalen Johnson), o Hawks superou o Kings por 109 a 108 na noite de segunda-feira. Young obteve 19 passes decisivos, um abaixo de sua melhor marca na NBA.

Young, líder em assistências na NBA, teve muitos problemas nos dois lados da quadra, então resolveu ajudar ao Hawks com seus passes. Afinal, ele errou seis dos sete arremessos que tentou e cometeu cinco erros ofensivos. Além disso, o armador era o principal marcador de Keon Ellis, do Kings. Ellis terminou com a melhor pontuação da carreira (33), enquanto saiu do banco de reservas para acertar nove cestas de três.

Por outro lado, Dyson Daniels continua em alta. O jogador, que chegou ao Hawks na offseason para fazer dupla de perímetro com Young, foi decisivo. Ele bloqueou o arremesso de De’Aaron Fox e limitou o astro do Kings a 28 pontos. Isso porque Fox vinha de anotar 109 pontos nos dois jogos anteriores. Então, sem DeMar DeRozan e Domantas Sabonis (ambos por lesões nas costas), o armador ficou responsável por “carregar” o ataque de Sacramento.

Trae Young ainda cometeu um erro que quase complicou tudo no fim. Restavam 57 segundos para acabar quando ele errou o passe e a bola saiu. Na sequência, Ellis acertou dois lances livres e cortou para um.

Mas com grande lance de Daniels no último segundo, o Hawks conseguiu a vitória, para alívio de Young. O armador não poupou elogios ao colega.

“A gente sabia que De’Aaron Fox estava em um grande nível nos últimos jogos. Então, Dyson (Daniels) fez um grande trabalho em cima dele. Foi ótimo seguir a liderança dele na defesa. Nós sabíamos que Fox vinha muito bem, especialmente sem DeMar (DeRozan) e Domantas (Sabonis). Então, ele teria mais liberdade para pontuar. Ele foi muito agressivo, mas foi ótimo a gente ter um cara como Dyson dificultando a vida dele. Teve quase 30 e a maior parte de seus arremessos foram muito difíceis”, afirmou Trae Young.

No entanto, Dyson Daniels quebrou uma sequência de roubos de bola que durava 12 jogos. Terminou com quatro tocos, todavia.

“É muito cedo na temporada, pois são só 15 jogos. Mas a gente está aprendendo a jogar juntos. O que posso dizer é que eu amo jogar ao lado dele, com certeza”, disse.

Mas o armador não ficou apenas elogiando Daniels. Trae Young explicou o motivo de ficar perto de quebrar seu recorde de assistências na vitória do Hawks.

“Acho que é uma parte do jogo que tenho. Claro que posso pontuar, mas não vinha distribuindo bem a bola nesta temporada. Mas sei como as temporadas são longas. Então, é apenas entender como encontrar o melhor ritmo. Sei que meu arremesso vai voltar a cair, mas não vou ficar forçando. Eu apenas tentei envolver todo mundo e foi o que aconteceu durante todo o jogo”, concluiu Trae Young.

Recordes de Trae Young

PTS REB AST* STL BLK Cestas de 3 56 13 20 5 2 8

* O recorde de assistências da NBA pertence a Scott Skiles. No dia 30 de dezembro de 1990, Skiles distribuiu 30 passes decisivos na vitória do Orlando Magic sobre o Denver Nuggets por 155 a 116.

