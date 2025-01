Trae Young e Ja Morant estão fora do All-Star Game

O All-Star Game da NBA sempre foi sobre show. Mas na edição de 2025, Trae Young e Ja Morant não estarão em San Francisco no dia 16 de fevereiro. Isso porque os dois ficaram de fora das escolhas dos técnicos do jogo festivo. Apesar de os dois não estarem jogando no melhor nível que já tiveram, havia a esperança que ambos estivessem lá.

E eles apenas “encabeçam” a lista de jogadores de elite esnobados no All-Star Game. Devin Booker, do Phoenix Suns, Luka Doncic, do Dallas Mavericks e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, também não foram chamados. Booker, mais pelo que acontece com o Phoenix Suns, pelo visto. Doncic e Embiid, que sempre fazem parte das listas iniciais para brigarem pelo MVP, estão fora por lesões.

Além deles, Lonzo Ball também não entrou. O jogador do Charlotte Hornets foi quem mais recebeu votos entre os armadores do Leste pelo público, mas não entrou pelo peso dos critérios entre os titulares. De acordo com as regras, jogadores e imprensa votam com um peso maior. Assim, Ball ficou fora.

No entanto, havia a chance de entrar via voto dos técnicos. Não aconteceu.

Assim como Trae Young e Ja Morant, LaMelo era um dos favoritos do público.

Afinal, no último All-Star Game, com placar elástico, houve muita crítica em cima dos jogadores. Então, atrás de competitividade Adam Silver criou uma espécie de torneio para fazer com que o público se empolgue. O fiasco de 2024 contribuiu para que a NBA tivesse de mudar as regras mais uma vez.

Trae Young e Ja Morant poderiam estar lá, mas as vagas também não ajudaram em seus casos. É bom lembrar que outros jogadores/times fizeram mais. Tanto é que Darius Garland, por conta da ótima campanha do Cleveland Cavaliers, levou vantagem sobre Young e Ball. Mas aqui vale um registro: Garland faz uma de suas melhores temporadas da carreira.

Enquanto Young lidera a NBA em assistências, ele nunca arremessou tão mal. São 40% de aproveitamento nos arremessos gerais, enquanto faz 33.9% em três pontos. Além disso, é sua menor pontuação desde o ano de calouro.

Por outro lado, Morant tem problemas com o arremesso de três (30.6%) e sua pontuação caiu para 20.3 por jogo (após três anos consecutivos acima de 25).

Ou seja, os técnicos levaram tudo isso em consideração.

Outros astros fora

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

Bam Adebayo (Miami Heat)

De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Paolo Banchero (Orlando Magic)

