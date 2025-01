Com Victor Wembanyama, NBA divulga reservas do All-Star Game

A NBA divulgou, nesta quinta-feira (30), os reservas para o All-Star Game com a presença do francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. É a primeira seleção do jogador, que está em seu segundo ano na liga. Além dele, o Oeste terá Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Por outro lado, o Leste vai contar com Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, e Cade Cunningham, do Detroit Pistons.

No Leste, os técnicos da NBA indicaram sete nomes que se juntam aos outros cinco que foram selecionados como titulares há uma semana. Além de Lillard e Cunningham, Tyler Herro (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), Pascal Siakam (Indiana Pacers) e Darius Garland e Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).

Por outro lado, o Oeste terá: James Harden (Los Angeles Clippers), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Alperen Sengun (Houston Rockets), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), além de Victor Wembanyama, Anthony Davis e Anthony Edwards.

Para o All-Star Game de 2024/25, a NBA mudou as regras. Então, serão quatro times com oito jogadores cada. No entanto, três serão a partir dos 24 atletas que foram selecionados via público, mídia e treinadores, enquanto os outros serão do vencedor do Rising Stars, que acontece na sexta-feira.

Uma espécie de Draft vai acontecer para definir quais serão os times, mas o certo é que os dez titulares de Leste e Oeste estarão misturados. Assim, outros cinco, que aparecem na lista desta quinta-feira, vão começar os jogos que acontecerão no domingo (16 de fevereiro).

Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith vão selecionar seus jogadores no Draft dia 6 de fevereiro (próxima quinta-feira). Mas antes, um sorteio para definir a ordem vai acontecer. De acordo com a NBA, eles devem indicar primeiro os dez titulares. Depois, os demais. No entanto, um dos times terá quatro jogadores que originalmente começariam o jogo caso fosse no formato tradicional.

Na última quinta-feira, a NBA indicou os titulares do All-Star Game. Veja como ficou:

Leste: Jalen Brunson (Knicks), Donovan Mitchell (Cavs), Jayson Tatum (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Karl-Anthony Towns (Knicks)

Oeste: Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Stephen Curry (Warriors), LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Suns), Nikola Jokic (Nuggets)

Esnobados

Entre os “esnobados”, estão nomes importantes da NBA. No Leste, por exemplo, os armadores Trae Young e LaMelo Ball ficaram fora. Vale lembrar que Ball foi o jogador com mais votos do público, mas os critérios mudaram há alguns anos. Agora, atletas e imprensa também votam com pesos diferentes. Zach LaVine e Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, também não entraram na lista final.

No Oeste, enquanto isso, Devin Booker, De’Aaron Fox, Kyrie Irving, Ja Morant e Domantas Sabonis são alguns dos nomes que não vão fazer parte do jogo festivo.

Vale lembrar, ainda, que alguns nomes estão fora por conta de lesões. Não necessariamente no momento, mas que perderam muitos jogos assim. São os casos de Paolo Banchero, Joel Embiid e Luka Doncic, por exemplo. Os três atuaram na edição de 2024, assim como Kawhi Leonard. Jalen Johnson, do Atlanta Hawks, era um que tinha chances, mas está fora do resto de toda a campanha.

Estreantes

Além de Victor Wembanyama, o All-Star Game da NBA de 2025 terá outros cinco jogadores fazendo suas estreias. Pelo Leste, Cade Cunningham, Tyler Herro e Evan Mobley, enquanto o Oeste tem Alperen Sengun e Jalen Williams.

As presenças de jogadores jovens é um marco para a renovação de astros na liga. Apesar de alguns jogadores estarem fora, e que poderiam estrear, como Franz Wagner e Jalen Johnson, cinco atletas é um número similar a outros anos.

Mas o fato de Victor Wembanyama estar em um All-Star Game da NBA muda a perspectiva do jogo. Isso porque as mudanças nas regras nos últimos anos não tiveram o efeito que a liga queria. Então, com o francês, que é uma atração por onde passa, ajuda a “chamar” o público. Desde a estreia de LeBron James no jogo festivo há 20 anos, não havia tanta expectativa sobre um jovem.

Eventos

14 de fevereiro (sexta-feira)

Jogo das Celebridades

Rising Stars

15 de fevereiro (sábado)

Desafio de Habilidades

Torneio de Três Pontos

Concurso de Enterradas

16 de fevereiro (domingo)

All-Star Game 74

Jogos

A nova regra para o All-Star Game da NBA acontece por conta do fiasco que houve na edição de 2024. Então, para evitar times fazendo mais de 200 pontos, veio a ideia de limitar o evento.

Na verdade, para atrair mais público com mais competição. Isso porque serão três jogos. Primeiro, uma semifinal entre os quatro times. Os confrontos serão decididos por sorteio. O critério é simples: quem fizer 40 pontos primeiro, vence. O mesmo vai acontecer na final.

