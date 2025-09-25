“Tom Thibodeau mudou minha carreira”, admite Jalen Brunson

Jalen Brunson virou um astro da NBA assim que chegou ao New York Knicks e começou a trabalhar com Tom Thibodeau. O técnico criou as condições para que se tornasse um dos principais pontuadores da liga. E, dessa forma, os dois levaram o time às finais do Leste pela primeira vez nesse século. O armador não esconde, por isso, que se abalou com a notícia de que o treinador foi demitido no início da offseason.

“É bem triste, antes de tudo, ver uma pessoa que conheço há muito tempo ir embora da franquia. Eu acho que isso é óbvio, pois Tom significou muito para mim. Tive a chance de lhe agradecer tanto em particular, quanto em público, por isso. Ele teve um grande significado para a minha carreira chegar ao ponto em que está. Ele mudou tudo, em síntese”, reconheceu o craque de 29 anos.

A demissão de Thibodeau não chega a ser uma surpresa, mas o timing foi chocante. A decisão de dispensar o veterano aconteceu logo depois do fim da melhor campanha do Knicks em 25 anos. Ele estava sob pressão durante o ano, mas esperava-se que estar nas finais de conferência fosse o bastante para garantir a sua permanência no cargo. Mas Brunson entende que não há tempo para lamentar.

“O meu trabalho, a princípio, é achar uma forma de ajudar o time a vencer não importa quem esteja ali. Há diferentes pessoas atuando em diferentes funções na organização, mas todas trabalham para melhorar a equipe e ganharmos juntos. Para mim, essa é a situação. Tenho que entrar em quadra, então, e usar as minhas habilidades da melhor forma”, concluiu o duas vezes all-star.

Mais apoio

Jalen Brunson, no entanto, não foi o único atleta a lembrar de Tom Thibodeau durante a reapresentação do Knicks. Vários jogadores foram questionados sobre a mudança do comando técnico e fizeram elogios ao ex-treinador. Josh Hart, assim como o líder da equipe, também foi bem agradecido ao comandante anterior. Mas, ao mesmo tempo, levantou a bola do substituto Mike Brown.

“Eu amo Tom. E sempre vou amá-lo porque me ajudou em vários pontos do meu jogo e colocou-me em condição de assinar o meu contrato atual. Então, nunca vou esquecê-lo. Só lhe desejo o melhor, acima de tudo. Mas é claro que estamos empolgados com Mike Brown. Ele pode trazer muitas melhorias e ideias nos dois lados da quadra”, ressaltou o ala-armador.

Hart admitiu que, por causa da familiaridade do time com o estilo de Thibodeau, o novo comando pode ter problemas de início. Mas não vai faltar vontade de acertar. “Isso é um processo, então vamos precisar de tempo para nos adaptar a esses novos conceitos. No entanto, estamos confiantes. Estamos bem animados pelo que o time tem e, por fim, o que nós podemos nos tornar”, concluiu.

Nova voz

Mas será que as palavras de Brunson e Hart resumem o sentimento do elenco mesmo? Muita gente acha que não é bem assim. Há quem noticie que, apesar de não fazerem campanha contra, a maioria dos atletas não se opôs à saída de Thibodeau. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, vários jogadores sentiam – de forma silenciosa – que era a hora de trocar o técnico.

“Havia respeito de todos os jogadores, a princípio, com Tom. Um respeito que não temos certeza se já existe em relação a Mike, pois acabou de chegar. Ele vai ter que construir isso com os veteranos do elenco. Em particular, Jalen. Mas o fato é que alguns atletas estavam prontos para uma nova voz no vestiário. Todos gostavam de Tom, mas ninguém subiu o tom para defendê-lo da demissão”, revelou o jornalista.

