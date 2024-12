“Todos os jogadores do Suns estão frustrados”, revela Kevin Durant

Em 11º da Conferência Oeste, o Phoenix Suns não vive um bom momento na NBA e os jogadores sabem disso, segundo Kevin Durant. Em princípio, o Suns tem uma sequência ruim de três derrotas seguidas para Indiana Pacers, Detroit Pistons e Denver Nuggets. Dessa forma, a franquia, que tem um dos principais elencos da liga, está fora até da disputa do play-in neste momento.

Sobretudo, a frustração no vestiário do Suns é geral entre os jogadores, de acordo com Kevin Durant, principal astro do time.

“Estamos todos frustrados. Sentimos que podemos jogar muito melhor”, disse Durant após a derrota para o Nuggets. “Sentimos que temos jogado bem em alguns momentos, mas não de forma consistente. Terminamos bem a metade, mas começamos a segunda metade de forma horrível. Esse tipo de coisa perde jogos para você. Esses dois, três, quatro minutos em que você não joga bem”.

Todavia, quem também não ficou satisfeito com o resultado foi o técnico Mike Budenholzer, que fez uma análise sincera sobre o desempenho de seu time contra o Denver Nuggets.

“Cada derrota dói, não jogamos bem, então todas elas machucam,” disse Budenholzer após o duelo contra Denver. “Sim, os terceiros quartos não têm sido bons para nós. Temos que encontrar uma maneira de melhorar nos terceiros quartos.

Além disso, o treinador também foi crítico ao dizer que o Suns está longe de seu potencial máximo e que os jogadores precisam encontrar alguma forma de competir contra equipes fortes como o Denver Nuggets.

“[Nikola] Jokic começou bem, parecia que eles foram para ele duas ou três vezes seguidas, conseguiram pontos e nós não respondemos”, explicou o técnico do Suns. “Não conseguimos parar. Dessa forma, precisamos encontrar um jeito de melhorar no terceiro quarto. Esta noite foi difícil. Todos precisam analisar e encontrar uma forma de jogar melhor. Encontrar uma maneira de competir por mais tempo, durante mais dos 48 minutos. Estamos muito longe de onde podemos chegar”.

De fato, apesar de a derrota diante do Nuggets, a equipe de Kevin Durant terá uma nova chance de vencer o rival. Isso porque as franquias fazem o jogo que fecha a rodada de Natal da NBA. Assim, Phoenix e Denver duelam já na madrugada desta quinta-feira (26). Por fim, a partida ocorre na casa do Suns e está marcada para começar à 00h30 (horário de Brasília).

