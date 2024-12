“Todos os jogadores do Lakers estão envergonhados”, garante JJ Redick após derrota

O Los Angeles Lakers perdeu de forma impressionante para o Miami Heat. Fora de casa, na quarta-feira (4), o time foi derrotado por 41 pontos (134 a 93). Enquanto isso, Tyler Herro brilhou na partida, ao anotar 31 pontos. Após o jogo, o técnico JJ Redick disse que todos os jogadores do Lakers estavam “envergonhados” pelo resultado.

“Estamos todos no Lakers envergonhados. Jogadores e comissão técnica. Não mostramos luta”, afirmou Redick. “A responsabilidade começa em quadra e eu assumo a minha. Este é o meu time. Eu o lidero. Então, estou envergonhado também. Não culpo os jogadores, mas precisamos focar mais”, completou.

Essa foi a pior derrota do Lakers na temporada. O time acumula dois tropeços seguidos e caiu para a nona posição na Conferência Oeste. Antes, brigava pelo top 3. O principal problema é a queda de rendimento do elenco. Anthony Davis, por exemplo, marcou apenas oito pontos na partida.

“Eu tenho culpa pelos últimos jogos. Não ajudei o time no ataque. Isso é inaceitável”, disse o pivô, que começou a temporada como um possível candidato a MVP.

LeBron James, que vive um ano abaixo, foi um ponto positivo. Ele marcou 29 pontos contra o Heat, mas isso não impediu a péssima atuação do ataque e da defesa do Lakers. O astro concordou com Redick sobre a necessidade de mais esforço dos jogadores.

O jogo contra o Miami Heat também expôs problemas graves. O Lakers perdeu nos rebotes (52 a 36) e teve uma defesa fraca. Enquanto isso, o Heat igualou o recorde de bolas de três da franquia, com 24 acertos. Enquanto isso, o time de Los Angeles acertou apenas cinco de 22 arremessos de três.

Além disso, outro ponto preocupante foi o desempenho do banco. Isso porque os reservas do Lakers marcaram apenas 28 pontos, contra 51 do Heat.

Apesar das dificuldades, o time busca reagir rápido. Redick afirmou que não há tempo para lamentar e pediu mais comprometimento. “Se queremos ser uma equipe de elite, temos que mostrar isso em quadra. A responsabilidade começa comigo, mas cada jogador precisa assumir sua parte”, cobrou o técnico.

Por fim, Anthony Davis afirmou que precisa melhorar. Com a missão de ser o líder do elenco, o pivô caiu de rendimento desde que sofreu uma lesão. Portanto, busca se recuperar para que o time retome a disputa por uma vaga nos playoffs.

“Tenho total confiança neste grupo e nesta comissão técnica. Pessoalmente, acho que tudo começa comigo. Então, se eu jogar melhor, os caras jogam melhor. Eu com certeza assumo a responsabilidade. Sobretudo, pelos últimos jogos. Não estive presente para o time no ataque”, completou.

