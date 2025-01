“Título com Lakers valeu mais do que com Celtics”, polemiza Rajon Rondo

Boston Celtics e Los Angeles Lakers se enfrentam na rodada da NBA desta quinta-feira (23) e Rajon Rondo falou sobre seus títulos com as maiores franquias da liga. Um dos únicos jogadores a ser campeão pelos dois rivais, o ex-jogador deu uma perspectiva interessante sobre a diferença entre os anéis que ganhou. Então, “escolheu” a conquista com o Lakers como mais valiosa.

Convidado no programa Run It Back, o ex-armador contou sobre as diferentes perspectivas que levaram ao título em Los Angeles ter sido mais especial do que o de Boston.

“Acho que em Los Angeles foi mais especial. Quando vencemos em Boston, eu achava que aquilo seria uma rotina, nosso time era muito forte. Então, as perspectivas de ganhar de novo eram muito grandes. Mas as coisas não foram perfeitas e demorei 12 anos para ganhar outro título. Eu já era pai, você vê as chances indo embora, a idade chegando. Portanto, desfrutei dez vezes mais quando venci com o Lakers”, admitiu o histórico armador.

Publicidade

De fato, Rondo era um jovem em meio a uma equipe recheada de estrelas em Boston, com nomes como por exemplo, Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Apesar de outras chances, incluindo a final de 2010, ele não conseguiu mais ser campeão.

Depois disso, sua carreira foi de altos e baixos. Isso porque o armador foi trocado para o Dallas Mavericks em 2014/15 e mudou de time em cada um dos próximos quatro anos, passando por Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans e enfim chegando a Los Angeles.

Publicidade

Leia mais sobre Lakers e Celtics!

Apesar de alguns grandes momentos, Rondo também teve outros muito abaixo, passando a ser conhecido por melhorar muito a sua produção nos playoffs. Foi assim que mesmo como um reserva, foi vital para o título do Lakers em 2020, mesmo que não fosse um protagonista claro como aconteceu no Celtics.

Aliás, apesar de dizer que seu título no Lakers foi mais comemorado do que o do Celtics, Rajon Rondo também deixou clara a sua gratidão com a franquia de Boston.

“A verdade é que apesar de tudo, eu devo quase tudo o que sou e conquistei ao Boston Celtics. Foram eles que me elevaram ao jogador que fui”, garantiu.

Publicidade

Ao vencer com Los Angeles na bolha, ele se tornou apenas o segundo jogador da história da liga a vencer o título pelas duas franquias mais vitoriosas do esporte. O outro foi Clyde Lovellette, que venceu um anel com George Mikan nos primórdios da liga em 1954 no Minneapolis Lakers. Depois disso, ele encerrou sua carreira sendo campeão mais duas vezes com Bill Russell, em 1963 e 1964.

Mas como Lovellette venceu em Minneapolis, ele é o único que o fez com o Lakers já estando em Los Angeles. Por outro lado, o Celtics jamais saiu de Boston.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA