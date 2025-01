Thunder atualiza sobre lesão de Chet Holmgren

Chet Holmgren ainda se recupera de uma lesão pelo Oklahoma City Thunder. O pivô sofreu uma fratura pélvica nas primeiras semanas da temporada. Então, jogou somente oito partidas pela em 2024/25. No entanto, a expectativa é de que em breve ele retorne às quadras.

Durante a sexta-feira (17), o Thunder informou que a lesão de Chet Holmgren será reavaliada em três a cinco semanas. Portanto, ele deve ficar ausente pelo menos até a primeira semana de fevereiro.

O jovem pivô se machucou em 10 de novembro, contra o Golden State Warriors. Ele contestava uma infiltração de Andrew Wiggins, quando sofreu uma dura queda, na metade do primeiro quarto. Desse modo, a equipe média do Thunder identificou que ele sofreu uma fratura na asa ilíaca direita.

Publicidade

Na época, a franquia indicou que ele seria reavaliado entre oito a dez semanas. No procedimento, assim, foi identificado a necessidade dele ampliar o tempo recuperação. No mês passado, o técnico Mark Daigneault, porém, indicou que o processo tem sido “natural”.

“Eu não posso contar cada detalhe da recuperação de Chet, mas está dentro do plano. É preciso ter calma, pois você não sai das muletas para o jogo. Vai haver, então, um nível de progressão natural e ele está vivendo o processo. Está passando por cada estágio da recuperação, como deve ser. Está no ponto em que deveria estar no momento”, contou Daigneault.

Publicidade

Leia mais

Enquanto Holmgren está fora, o Thunder tem usado Isaiah Hartenstein como titular. Reforço do time para a temporada, o alemão tem 11.8 pontos e 12.2 rebotes, além de 1.2 toco. Desse modo, é um dos responsáveis pela melhor campanha da Conferência Oeste, com 34 vitórias e sete derrotas.

Hartenstein e Holmgren ainda não atuaram juntos um minuto sequer em jogos oficiais. Mas o pivô recém-chegado já projeta a dupla com impacto em um quesito específico.

“Acho que somos dois dos melhores protetores de aro da liga, mas com impactos bem diferentes. Chet vai bloquear arremessos e intimidar os rivais. Enquanto isso, sou um cara que mina o aproveitamento dos adversários próximo da cesta”, explicou.

Publicidade

Ainda em recuperação, Holmgren teve oito jogos na temporada, com médias de 18.2 pontos, 9.2 rebotes e 2.9 tocos. Segunda escolha do Draft de 2022, o pivô terminou em segundo no prêmio de Calouro do Ano em 2023/24, após perder seu primeiro ano por uma grave lesão no pé.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA