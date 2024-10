Técnico do Mavericks crava data para estreia de Klay Thompson

O técnico Jason Kidd definiu a data para estreia de Klay Thompson no Dallas Mavericks. De acordo com o treinador, o reforço entra em quadra pela equipe contra o Utah Jazz, nesta quinta-feira (10), pela pré-temporada da NBA. O astro também está garantido nos dois jogos restantes de preparação para a temporada regular de 2024/25.

Principal reforço do Mavs para a temporada, Thompson esteve de fora do jogo contra o Memphis Grizzlies. Além dele, Kyrie Irving também desfalcou a equipe. Segundo Kidd, porém, a escolha passou pela necessidade de descanso de ambos, para evitar qualquer possível lesão antes do início da nova campanha regular.

A ideia de ambos juntos contra o Jazz passa pela necessidade de entrosamento. Thompson e Irving, afinal, jamais jogaram juntos antes e a presença do ala pode mudar o estilo de jogo do Mavericks no ataque. O craque Luka Doncic, por outro lado, segue fora, por conta de uma lesão na panturrilha.

“O entrosamento de Irving e Klay Thompson está melhorando a cada dia”, afirmou o técnico do Mavericks. “Os dois treinam juntos. Ambos não queriam sair de nenhuma atividade. Klay quer fazer cada repetição”, completou.

O Dallas Mavericks estreia na temporada da NBA contra o San Antonio Spurs, no dia 24 de outubro, em casa. A equipe é atual vice-campeã da liga e busca ser uma das forças da Conferência Oeste no caminho para o título.

Diferencial

Em relação ao título, aliás, Doncic e Irving acreditam que Thompson pode ser o diferencial em relação à temporada passada. Juntos, afinal, a dupla de armadores já se provou capaz de liderar o Mavs às finais. Porém, a experiência do novo reforço pode ser primordial para uma vitória na decisão, diferente do que aconteceu contra o Boston Celtics.

O craque Luka Doncic, por exemplo, resumiu em uma palavra o plano de Dallas com Thompson para 2024/25: “o campeonato. Esse é o objetivo”.

A esperança de Doncic é que Thompson possa adicionar sua experiência de campeão à equipe. Em 12 temporadas com o Golden State Warriors, o ala-armador venceu quatro títulos e chegou em seis finais da NBA. Desse modo, é um dos nomes mais vitoriosos da história da liga. Como o esloveno, aliás, Kyrie Irving também faz a mesma aposta.

“Sinto que os nossos sonhos podem se tornar realidade agora que ele está aqui”, afirmou o camisa 11, que enfrentou Thompson em três finais da NBA. “Ele acrescentou um grande valor às nossas aspirações de título”, completou o armador.

Arremesso

Além da experiência, Thompson também eleve o perímetro do Mavericks. O reforço de 34 anos, afinal, é um dos maiores arremessadores da história da NBA, com 2.481 cestas de três pontos na carreira. Fora isso, seu aproveitamento em 13 temporadas é de 41.3%, com 38.7% durante a última temporada pelo Warriors.

Já com Doncic e Irving, desse modo, Klay Thompson será mais uma preocupação para os adversários. É normal, por exemplo, que os armadores do Mavs atraíam mais do que um marcador durante as partidas. O ex-Warriors, portanto, pode se aproveitar se ficar livre na zona de três pontos.

“Quando eu e Irving estamos com a bola, basicamente você não pode ajudar saindo do Klay. Porque, se deixá-lo completamente livre, ele vai acertar. Então, acho que o espaçamento será crucial para nós, mas falarei mais sobre isso depois de alguns jogos”, comentou Doncic.

