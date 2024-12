Suns supera Warriors na volta de Stephen Curry

Após ficar de fora no jogo contra o Oklahoma City Thunder, o astro Stephen Curry, do Golden State Warriors, retornou às quadras nesse sábado (30) diante do Phoenix Suns. Embora a presença do cestinha fazer a diferença ao longo da partida, ele teve dificuldades com arremessos. Aliás, não só ele. Vários jogadores erraram muitas tentativas, impedindo que o time conseguisse encostar ao longo do embate. Por outro lado, Devin Booker e Kevin Durant lideraram Phoenix.

No primeiro quarto, Golden State até anotou os cinco primeiros pontos, mas não conseguia abrir vantagem. Devin Booker comandou o Suns diante do Warriors ali, enquanto Stephen Curry estava apagado. Booker produziu com dez pontos e quatro assistências e os donos da casa lideravam por 35 a 29.

Já no segundo período, Phoenix teve três rebotes ofensivos em menos de um minuto, enquanto os visitantes davam mais chances ao oponente. Com duas cestas de três sem resposta, os anfitriões abiram 41 a 29. O time de San Francisco cortou para seis, mas o Suns respondeu com uma sequência e liderava por 51 a 40. Até então, a equipe tinha 17 assistências em 19 cestas.

Nem Stephen Curry conseguia fazer a diferença cair e já estava em 16 para o Suns sobre Warriors. Enquanto Golden State tentava arremessos difíceis ou forçados, Phoenix buscava o passe extra a cada posse. Como resultado, o time do Arizona foi para os vestiários vencendo por 66 a 49.

Então, na volta do intervalo, Stephen Curry iniciou uma reação com sete pontos consecutivos, cortando a diferença do Suns para o Warriors. Mas Phoenix seguiu controlando o placar e, sempre que Golden State ameaçava encostar vinha uma resposta. Apesar de tudo, a vantagem dos donos da casa era segura. Ao fim do terceiro quarto, a equipe do Arizona liderava por 85 a 78, enquanto tinha um aproveitamento maior de três (55.2%) do que nos gerais (46%).

Quarto período

Por fim, nos 12 minutos decisivos, algo estranho aconteceu. A arbitragem marcou a última falta para o Suns no quarto anterior e deu posse lateral contra o Warriors. No entanto, Golden State já havia ultrapassado o limite. Então, Grayson Allen iniciou o último período com dois lances livres antes mesmo de ter bola em jogo. Assim, Phoenix liderava por 87 a 78.

Buddy Hield fez de três, cortando para seis, mas Kevin Durant respondeu na sequência, deixando a diferença em oito. No entanto, a defesa do Suns estava incrível e, após o terceiro toco de Durant no jogo, Phoenix iniciou contra-ataque e deixou o placar em 96 a 86 sobre o Warriors. Então, nas posses seguintes, sempre terminava com um bloqueio, um roubo de bola ou falha ofensiva por parte de Golden State. Assim, o marcador apontava 99 a 86. Depois, Tyus Jones ampliou para 103 a 86, restando pouco menos de cinco minutos para o fim.

O Warriors teve uma sequência de 17 a 4 nos próximos minutos, enquanto o Suns ainda vencia por 108 a 103. Devin Booker ampliou nos lances livres, mas ainda não tinha a vitória garantida. Então, Golden State demorou a fazer a falta e Booker deixou em 112 a 103.

Mas como não havia mais tempo, o Warriors arriscou jogadas nas últimas posses e o Suns garantiu o triunfo por 113 a 105.

Classificação e próximos jogos

Enquanto o Warriors perdeu a quarta consecutiva e caiu para o quarto lugar no Oeste, o Suns é o sétimo. Golden State volta à quadra na próxima terça-feira, diante do Denver Nuggets. Por outro lado, Phoenix recebe o San Antonio Spurs na mesma noite.

(12-7) Golden State Warriors 105 x 113 Phoenix Suns (11-8)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 23 7 4 0 0 Andrew Wiggins 18 3 3 1 0 Draymond Green 13 2 7 2 1 Brandin Podziemski 12 7 4 1 1 Jonathan Kuminga 12 2 1 1 0

Três pontos: 14-40 (Wiggins: 4-9)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 27 3 9 2 0 Kevin Durant 21 10 3 0 3 Tyus Jones 19 3 9 0 0 Grayson Allen 17 3 1 0 0 Royce O’Neale 11 2 1 0 0

Três pontos: 18-35 (Jones: 4-5)

(10-11) Atlanta Hawks x Charlotte Hornets (6-14)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 20 3 9 0 3 De’Andre Hunter 18 3 0 0 0 Onyeka Okongwu 16 11 2 1 0 Trae Young 14 4 5 1 0 Zaccharie Risacher 14 3 2 1 2

Três pontos: 10-33 (Johnson: 4-6)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 32 8 4 1 2 Josh Green 17 3 0 3 0 Vasilije Micic 15 8 5 2 0 Cody Martin 12 7 5 0 0 Nick Richards 12 6 1 1 3

Três pontos: 18-48 (Miller: 7-19)

(4-14) Philadelphia 76ers 111 x 96 Detroit Pistons (9-13)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 28 4 6 2 0 KJ Martin 17 6 3 0 3 Kelly Oubre 14 6 1 2 1 Ricky Council 17 5 1 1 1 Paul George 11 8 5 1 0

Três pontos: 11-31 (Maxey: 5-10)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 19 6 4 0 0 Jaden Ivey 15 2 5 1 0 Marcus Sasser 12 0 4 3 0 Wendell Moore 11 3 0 0 0 Simone Fontecchio 7 11 2 0 0

Três pontos: 11-40 (Beasley: 4-5)

(2-16) Washington Wizards 114 x 124 Milwaukee Bucks (10-9)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Malcolm Brogdon 29 11 3 0 1 Jordan Poole 31 4 7 2 1 Jonas Valanciunas 16 7 5 1 0 Corey Kispert 16 8 0 0 0 Alex Sarr 7 2 1 0 1

Três pontos: 9-32 (Poole: 3-10)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 42 12 11 0 1 Damian Lillard 25 5 10 3 1 Brook Lopez 18 0 3 0 3 AJ Green 13 1 1 0 0 Taurean Prince 11 1 2 1 1

Três pontos: 16-36 (Lillard: 5-10)

(12-8) Dallas Mavericks 106 x 94 Utah Jazz (4-15)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 30 7 9 4 0 Quentin Grimes 24 0 0 0 1 PJ Washington 16 10 1 1 1 Daniel Gafford 14 11 3 1 0 Dereck Lively 6 7 4 0 2

Três pontos: 15-39 (Irving: 6-13)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Walker Kessler 18 10 1 3 5 Lauri Markkanen 19 5 1 1 0 John Collins 16 9 2 1 1 Collin Sexton 13 4 2 0 0 Brice Sensabaugh 13 6 1 2 0

Três pontos: 9-39 (Sensabaugh: 3-9)

