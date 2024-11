Suns domina Lakers em retornos de Kevin Durant e Bradley Beal

O Phoenix Suns dominou completamente o Los Angeles Lakers em jogo que marcou o retorno de Kevin Durant e Bradley Beal. Com boas atuações dos astros, o time do Arizona venceu por 127 x 100, no Footprint Center, e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

O resultado marcou a primeira derrota do Lakers na história da Copa da NBA. Perdido, o time de Los Angeles forçou bolas de três, mas não teve sucesso. Como resultado, Anthony Davis foi o grande destaque da equipe com 25 pontos e 15 rebotes.

De volta às quadras, Kevin Durant fez questão de inaugurar o placar com uma bola de três para o Suns contra o Lakers. Na sequência, o time angelino respondeu com sete pontos consecutivos. Então, Bradley Beal deixar seus primeiros três na partida. Daí em diante, o primeiro quarto foi disputado. Sempre que um time marcava, o outro respondia. Portanto, foi somente no minuto final que os donos da casa abriram vantagem com bolas triplas de Beal e Grayson Allen.

O segundo quarto continuou extremamente disputado. Em uma sequência impressionante, LeBron James errou um passe. No contra-ataque, Kevin Durant fez dois para o Suns. D’Angelo Russell lançou um passe longo e James devolveu com uma enterrada. Os times trocaram cestas, mas o Suns chegou a abrir nove de vantagem. Austin Reaves chamou a responsabilidade e recolocou o Lakers no jogo, que foi ao intervalo com vantagem de dois pontos para o time do Arizona.

Mas, foi no terceiro quarto que o Suns tomou conta do jogo. A equipe conseguiu uma corrida de 19 x 4 e abriu 17 de vantagem contra o Lakers. No desespero, o time angelino começou a forçar bolas de três, mas teve baixíssimo aproveitamento. Assim, Beal e Durant foram aumentando a vantagem dos donos da casa, que terminaram a parcial vencendo por 98 a 78.

Por fim, no quarto período, o Lakers voltou sem concentração. Então, o Suns aproveitou o momento ruim do rival e continuou abrindo vantagem. Frustrado, o time de Los Angeles forçou bolas do perímetro, mas não conseguiu diminuir a vantagem.

(10-7) Los Angeles Lakers 100 x 127 Phoenix Suns (10-7)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 25 15 5 1 4 LeBron James 18 8 10 0 0 D’Angelo Russell 16 3 4 1 0 Austin Reaves 15 3 2 2 0 Dalton Knecht 7 4 0 0 0

Três pontos: 8-34; James: 2-7

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 26 2 10 1 1 Kevin Durant 23 6 2 0 0 Bradley Beal 23 2 2 0 1 Jusuf Nurkic 12 12 3 1 1 Tyus Jones 8 1 6 5 0

Três pontos: 17-42; Booker: 3-7

Outros jogos da rodada

(8-11) Chicago Bulls 127 x 108 Washington Wizards (2-14)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 21 8 2 1 0 Nikola Vucevic 19 12 4 0 0 Zach LaVine 18 1 4 0 0 Jalen Smith 12 9 2 0 1 Josh Giddey 11 4 8 1 0

Três pontos: 14-40; White: 5-9

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 23 7 3 2 0 Alexandre Sarr 20 7 3 1 1 Malcolm Brogdon 15 6 4 0 0 Carlton Carrington 10 3 4 2 0 Bilal Coulibaly 8 3 5 1 0

Três pontos: 10-37; Sarr: 4-5

(9-9) Milwaukee Bucks 106 x 103 Miami Heat (7-8)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 37 3 12 1 1 Brook Lopez 13 2 3 0 3 Bobby Portis 11 6 1 0 0 Pat Connaughton 10 8 1 0 2 Taurean Prince 10 3 0 0 0

Três pontos: 20-42; Lillard: 8-13

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 23 4 5 0 0 Tyler Herro 18 5 5 1 0 Terry Rozier 17 3 0 0 1 Bam Adebayo 16 5 5 1 0 Duncan Robinson 11 5 5 1 0

Três pontos: 10-29; Herro: 3-9

(13-6) Houston Rockets 117 x 111 Minnesota Timberwolves (8-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 27 8 11 0 0 Alperen Sengun 22 10 11 3 3 Dillon Brooks 22 3 2 0 0 Jabari Smith 19 7 3 0 2 Amen Thompson 15 8 0 4 3

Três pontos: 15-37; VanVleet: 6-12

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 10 1 1 3 Julius Randle 21 6 3 1 0 Naz Reid 19 7 0 2 0 Rob Dillingham 12 5 7 0 0 Rudy Gobert 5 16 2 0 1

Três pontos: 9-38; Edwards: 3-12

(10-8) San Antonio Spurs 128 x 115 Utah Jazz (4-13)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 34 7 2 1 3 Stephon Castle 23 3 5 0 0 Julian Champagnie 15 4 2 3 0 Chris Paul 14 1 4 3 1 Blake Wesley 11 3 4 2 0

Três pontos: 18-48; Wembanyama: 6-14

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 26 3 5 2 0 John Collins 20 13 3 0 1 Collin Sexton 20 2 5 0 0 Brice Sensabaugh 16 0 0 1 0 Lauri Markkanen 14 8 2 2 0

Três pontos: 13-35; George: 6-12

