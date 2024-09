Steve Kerr relata o episódio em que Draymond Green mais o irritou

O técnico Steve Kerr viveu altos e baixos com Draymond Green no Golden State Warriors. Em mais de uma década, afinal, eles conquistaram quatro títulos da NBA e foram à seis finais. Por outro lado, o ala-pivô também acumulou polêmicas internas e externas que atrapalharam o ambiente comandado pelo treinador.

Em entrevista ao The Dan Le Batard Show, Steve Kerr relembrou alguns episódios com Draymond Green. Segundo ele, a situação que mais o irritou foi no soco que o astro deu em Jordan Poole. Na época, o Warriors era recém-campeão da NBA. No entanto, a confusão atrapalhou todo o ambiente e a sequência da temporada.

“Com certeza, o incidente com Jordan Poole”, afirmou Kerr. “Ele passou do limite com Jordan e sabe disso. Soube imediatamente. Porém, isso tornou aquela temporada incrivelmente difícil para todos”, acrescentou o técnico.

Publicidade

O episódio aconteceu durante um treino em 5 de outubro de 2022. Após uma discussão, Green se irritou e socou Poole. Rapidamente, todos os outros jogadores se aproximaram e afastaram os dois. Certamente confusões do tipo não são incomuns no esporte. Contudo, a imprensa teve acesso às imagens e uma bomba tomou conta do ambiente do Warriors.

Desse modo, antes favorito, o Warriors se transformou em uma incógnita. Ao longo de 2022/23, afinal, estava claro que o clima não era dos melhores. Em quadra, a tensão ofuscou a campanha e deixou a franquia com o sexto melhor recorde do Oeste. No fim, o time encerrou a temporada com uma queda para o Los Angeles Lakers na pós-temporada.

Publicidade

Leia mais sobre o Golden State Warriors!

Os efeitos do soco de Green em Poole, no entanto, não se limitaram à campanha decepcionante. Na offseason de 2023, por exemplo, o Warriors precisou decidir entre a permanência de um ou de outro. A escolha: o ídolo. O ala-armador, desse modo, foi trocado para o Washington Wizards.

Green, ainda assim, não controlou seu comportamento. Em 2023/24, afinal, ele cumpriu duas longas suspensões por atos considerados graves pela NBA. Assim, novamente, atrapalhou o progresso de uma campanha do Warriors, que, dessa vez, sequer passou do play-in.

Publicidade

Quase dois anos depois, portanto, Green assume seus atos. Durante seu podcast, o astro também admitiu que estragou o clima do Warriors com o soco em Poole. A situação, segundo ele, seria um dos piores sentimentos de sua carreira.

“Um dos piores sentimentos que tive como jogador foi vê-lo conseguir um contrato, saber que estraguei tudo e não pude celebrar. Acho que ele teve uma festa ou algo assim como o pessoal em San Francisco. Não poder ir celebrar isso com ele. Eu estraguei tudo”, afirmou Green.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA