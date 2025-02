Steve Kerr indica o que Kuminga precisa aprender com Jimmy Butler

O início de Jimmy Butler no Golden State Warriors de Steve Kerr e Stephen Curry começou muito bem, mas ainda não está completo. Isso porque Jonathan Kuminga está lesionado desde que 2025 começou e ainda não jogou ao lado do novo astro da franquia de San Francisco. Então, o treinador da equipe falou sobre como o jovem pode aprender com o já consolidado veterano.

Em uma entrevista ao jornal Bay Area News Group, Kerr explicou os benefícios de contar com Butler enquanto a franquia desenvolve Kuminga.

“Acho que Jimmy é o cara perfeito para que Kuminga possa basear o seu jogo, imitar. O que torna Butler tão especial é o fato de que ele não está tentando ser o cara diferente. Ele faz as jogadas certas, no momento certo, não força. Para mim, isso é uma enorme qualidade, sobretudo pensando no impacto coletivo. Então, é algo que Jonathan pode aprender com ele, essa questão da tomada de decisão é importante”, explicou o treinador.

O potencial do jovem é muito valorizado dentro de Golden State. Afinal, o Warriors se negou a envolvê-lo em vários negócios ao longo dos últimos anos, acreditando que ele pode se tornar um jogador especial. No entanto, seu espaço, tempo de quadra e papel no elenco tem oscilado ao longo dos anos. Exemplo semelhante ao de Moses Moody.

Inclusive, essas variações de espaço no elenco já renderam polêmicas. Como por exemplo, Kuminga se manifestando sobre querer jogar mais e Kerr dando algumas duras em coletivas de imprensa. No fim, ele vinha em seu momento de maior protagonismo na equipe até a grave lesão no tornozelo que está o tirando das quadras desde o dia 4 de janeiro.

Sobre a questão da tomada de decisão, Steve Kerr também salientou que o estilo de Jonathan Kuminga torna a missão de fazer a jogada certa mais difícil e leva a um processo de evolução, onde Jimmy Butler pode ajudar.

“Poucos caras na NBA são tão explosivos quanto ele. Então, é preciso citar essa questão quando estamos falando sobre isso. Não estou falando que isso é um demérito dele. Mas sim que é um jovem muito talentoso que está aprendendo. Quando penso em Kuminga, penso em alguém que constantemente está gerando bons visuais para os colegas, muitas opções de jogada. Por isso a convivência com Jimmy, que faz isso tão bem, será vital”, concluiu.

Agora, a dúvida será sobre seus minutos quando voltar de lesão. O Warriors embalou uma grande sequência de seis vitórias nos últimos sete jogos. Nesse meio tempo, o time titular tem sido composto por Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Moses Moody e Brandin Podziemski. A equipe se fixou na zona de play-in e está ocupando a oitava posição da Conferência Oeste.

Apesar de ainda não haver uma data oficial, a expectativa é de que o ala esteja de volta às quadras em breve. No entanto, ele está fora do próximo jogo contra o Orlando Magic, na quinta-feira (27).

