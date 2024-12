Stephon Castle assume liderança da corrida para novato do ano

O armador Stephon Castle assumiu a liderança da corrida para novato do ano na NBA. De acordo com a última atualização feita no site da liga, o jovem do San Antonio Spurs ultrapassou Jared McCain. Até então líder do ranking, o armador do Philadelphia 76ers sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora por tempo indeterminado. Desse modo, deverá perder mais posições nas próximas semanas.

Fechando o top 3 aparece Yves Missi. O pivô do New Orleans Pelicans subiu da para o terceiro lugar após as recentes atuações. Com tantos lesionados na equipe, o calouro ganhou espaço e se tornou titular absoluto. Primeira escolha do Draft deste ano, o francês Zaccharie Risacher ocupa o sexto lugar no ranking. Já o compatriota dele, Alex Sarr, segunda pick, é o quinto.

Quarta escolha do recrutamento de 2024, Stephon Castle se tornou um dos fortes candidatos ao prêmio de novato do ano. Afinal, o atleta de 20 anos é titular do Spurs e mostra maturidade em quadra. Tanto que já impressionou o companheiro Chris Paul. Referência na posição, o veterano é uma espécie de mentor de Castle.

“Stephon é bom demais! Trata-se de um grande talento, em primeiro lugar. Além disso, você consegue notar quando os prospectos foram bem treinados assim que eles pisam em quadra. E, certamente, esse menino foi bem treinado. Eu era um bom jogador quando cheguei à NBA, mas Stephon é outra coisa”, elogiou o futuro integrante do Hall da Fama.

O multicampeão Gregg Popovich também já rasgou elogios ao novato. De acordo com o treinador do Spurs, Castle exibe uma ótima postura em quadra e tem entendimento do jogo.

“Eu estou muito impressionado com Stephon. É um jovem realmente maduro, pois tem uma ótima postura em quadra. Forte, agressivo, inteligente. Ele ‘absorve’ tudo o que nós mostramos muito rápido. Pode jogar como armador ou ala, até três posições. Enfim, esse garoto é um dos bons”, cravou o veterano técnico.

Por fim, confira abaixo o top 10 da corrida para o novato do ano na NBA, que agora tem Stephon Castle no topo.

Corrida para novato do ano

1- Stephon Castle (San Antonio Spurs): 11,7 pontos, 2,6 rebotes e 3,9 assistências

2- Jared McCain (Philadelphia 76ers): 15,3 pontos e 2,6 assistências

3- Yves Missi (New Orleans Pelicans): 9,2 pontos, 8,5 rebotes e 1,2 toco

4- Jaylen Wells (Memphis Grizzlies): 11,4 pontos e 3,3 rebotes

5- Alex Sarr (Washington Wizards): 10,9 pontos, 6,3 rebotes e 1,8 toco

6- Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks): 10,9 pontos e 3,3 rebotes

7- Bub Carrington (Washington Wizards): nove pontos, 4,4 rebotes e quatro assistências

8- Zach Edey (Memphis Grizzlies): 11,3 pontos e 7,1 rebotes

9- Dalton Knecht (Los Angeles Lakers): 10,6 pontos e 3,7 rebotes

10- Donovan Clingan (Portland Trail Blazers): 6,1 pontos, 6,8 rebotes e 2,1 tocos

