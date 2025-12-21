Stephen Curry decide e Warriors vira contra o Suns

A rodada deste sábado ainda contou com outras nove partidas

Stephen Curry Warriors Suns Fonte: Reprodução / X

Em série de confrontos diretos, o Golden State Warriors de Stephen Curry venceu o Phoenix Suns, por 119 a 116, neste sábado (20). As equipes já tinham se enfrentado na última quinta-feira, mas foi o time do Arizona que levou a melhor. Agora, em casa, o Warriors deu o troco sob o comando de seu astro. Isso porque ele anotou um duplo-duplo de 28 pontos e dez rebotes.

As últimas atuações de Stephen Curry, aliás, mostram ainda mais a má fase atual de Golden State. Afinal, fez um jogo de 38 pontos contra o Minnesota Timberwolves e outro de 48 contra o Portland Trail Blazers. No entanto, a equipe não saiu vencedora. Hoje, a história foi diferente.

O Golden State Warriors deixa uma sequência de três derrotas para trás e volta a vencer. Um triunfo muito importante, que apesar disso, ainda não faz a franquia retornar aos 50% de aproveitamento em 2025/26. Afinal, possuí 14 vitórias em 29 jogos. Mas com os resultados da rodada, o time de San Francisco retomou a oitava posição do Oeste. O próximo compromisso é na segunda-feira (22), contra o Orlando Magic.

Do mesmo modo, o Phoenix Suns também não vive uma fase brilhante. A equipe até venceu o duelo direto com o Warriors no começo da semana, mas além de perder hoje, já havia perdido as duas partidas anteriores. Em suma, são seis derrotas nos últimos nove jogos. A equipe segue tranquila na sétima posição, mas perdeu contato com a zona direta dos playoffs. O próximo duelo é na terça-feira (23), contra o Los Angeles Lakers.

Escalações

O Warriors de Stephen Curry entrou no novo duelo contra o Phoenix Suns na NBA com três desfalques. Al Horford, Seth Curry e Jonathan Kuminga estiveram fora. Outro detalhe importante, dessa vez na rotação, é que Buddy Hield não teve minutos. Assim, Steve Kerr escalou seu quinteto titular com: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green e Quinten Post.

Pelo lado do Phoenix Suns, duas baixas para o confronto: Jalen Green e Grayson Allen, que também não atuaram no jogo de quinta. Então, Jordan Ott não precisou alterar a composição de seu quinteto titular, que teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Dillon Brooks, Royce O’Neale e Mark Williams.

Destaques

Quem assistiu apenas o primeiro quarto não imaginaria que Golden State mudaria sua péssima fase neste sábado. A equipe tinha muitas dificuldades em parar qualquer ataque de Phoenix. Devin Booker, que teve começo lento no duelo anterior, começou quente, marcando 11 pontos só no primeiro período. Dillon Brooks fez outros 12. A equipe visitante marcou 44 pontos e terminou o primeiro quarto com 12 de vantagem.

Mas não era só isso. Stephen Curry não conseguiu um início explosivo como o dos outros protagonistas de Warriors x Suns. Enquanto Jimmy Butler também fez dez pontos só no primeiro período, o camisa 30 fez cinco. Porém, a pior notícia ficou por conta da expulsão de Draymond Green, pelo acúmulo de faltas técnicas. Mau tinha começado e já estava dando errado para os donos da casa.

Mas as coisas começaram a mudar no segundo quarto. O perímetro de Phoenix esfriou, Curry entrou de vez no jogo e um fator novo que não vinha atuando, se fez presente no Warriors: Will Richard. O calouro fez nove pontos, batalhou por rebotes, jogou com intensidade na defesa. Enfim, deu outra cara e energia a um time que tanto precisava. O placar mostrou a metamorfose: O Suns liderava por três no intervalo.

A vantagem que chegou a ser de 14 pontos para o Suns, rapidamente se tornou em uma vantagem de poucas posses para o Warriors de Stephen Curry. E quando a equipe assumiu o controle do placar, não soltou mais. A rápida virada, no entanto, não deixou o drama distante do jogo. O camisa 30 esfriou e não acertou nenhum arremesso no terceiro período. Foi o momento de Jimmy Butler voltar a assumir, anotando 12 pontos na parcial.

Phoenix demorou a ganhar ritmo no segundo tempo. Aliás, o fraco desempenho ofensivo entre o segundo e terceiro quarto (somou 43 pontos contra 61 do rival) foi a diferença do jogo. Devin Booker voltou a esquentar no último período, anotando 12 pontos. E com ele, o jogo coletivo apareceu, sobretudo na produção de Jordan Goodwin, Collin Gillespie e outros coadjuvantes.

Porém, o sumido Stephen Curry no terceiro período, apareceu para resolver o Warriors x Suns. O astro fez 14 de seus últimos 28 pontos no último período. Nos últimos dois minutos, ele converteu uma bola tripla que parecia matar o jogo. Phoenix, porém, não desistiu e voltou a diminuir a distância para dois pontos.

e momento, o camisa 30 acertou lances livres e uma linda bandeja para sacramentar a vitória de Golden State, com drama.

(15-13) Phoenix Suns 116 x 119 Golden State Warriors (14-15)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 38 1 5 3 2
Dillon Brooks 22 5 3 0 0
Collin Gillespie 16 5 4 3 0
Oso Ighodaro 10 7 2 0 0
Jordan Goodwin 9 1 1 1 1

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Brooks: 3/5

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 28 10 6 1 0
Jimmy Butler 25 1 2 0 1
Will Richard 20 5 0 0 0
Brandin Podziemski 11 3 6 1 0
Quinten Post 7 4 2 0 1

Três pontos: 17/49 (34.7%) / Richard: 4/4

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Suns de Devin Booker, a rodada deste sábado contou com mais nove partidas.

Mais cedo, em duelo direto no topo do Oeste, o Houston Rockets conseguiu enorme vitória sobre o Denver Nuggets. Portanto, uma grande atuação defensiva texana, limitando o ataque de Nikola Jokic a 101 pontos, em uma grande noite de Kevin Durant e Reed Sheppard.

Na batalha de Los Angeles, surpresa, o Clippers venceu o Lakers no Intuit Dome. Vitória importante, sobretudo, para tentar retomar os trilhos de um 2025/26 desastroso até aqui. Kawhi Leonard e James Harden lideraram, enquanto LeBron James tentou puxar uma reação do rival. Aliás, vale o destaque, Luka Doncic e Ivica Zubac deixaram o jogo machucados.

Boston Celtics e Philadelphia 76ers, em ascensão no Leste, venceram jogos duros contra Toronto Raptors e Dallas Mavericks respectivamente. Aliás, ambos o fizeram com desfalques de peso. Afinal, Jaylen Brown não jogou por Boston, e nem Joel Embiid e Paul George pela Philadelphia. Payton Pritchard e Tyrese Maxey lideraram os triunfos.

O líder do Leste venceu com gosto nesse sábado. O Detroit Pistons atropelou o Charlotte Hornets, com direito a triplo-duplo de Cade Cunningham. Com muito mais sofrimento, o Orlando Magic venceu o Utah Jazz na prorrogação, com bola salvadora de Desmond Bane.

Além do Clippers, outros “lanternas” também venceram. O New Orleans Pelicans, aliás, vive grande momento e bateu o Indiana Pacers em grande noite de Zion Williamson. O Washington Wizards conseguiu grande virada contra o Memphis Grizzlies.

Por fim, o Portland Trail Blazers bateu o Sacramento Kings outra vez. Deni Avdija flertou com o triplo-duplo.

(17-8) Houston Rockets 115 x 101 Denver Nuggets (20-7)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 31 6 5 0 1
Reed Sheppard 28 2 6 3 2
Jabari Smith Jr. 22 10 2 0 2
Amen Thompson 16 4 6 2 2
Josh Okogie 9 3 1 0 1

Três pontos: 19/35 (54.3%) / Sheppard: 6/9

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 25 7 5 0 0
Jamal Murray 16 4 7 2 0
Bruce Brown 12 12 1 2 1
Jalen Pickett 10 4 1 0 0
Jonas Valanciunas 10 1 1 1 1

Três pontos: 8/29 (27.6%) / Murray: 3/7

(11-18) Dallas Mavericks 114 x 121 Philadelphia 76ers (16-11)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Davis 24 15 2 0 1
Cooper Flagg 24 4 3 0 1
Naji Marshall 22 9 4 2 0
P.J Washington 15 8 2 0 1
Brandon Williams 10 2 5 0 0

Três pontos: 3/18 (16.7%) / Nembhard: 1/2

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 38 2 4 1 1
V.J Edgecombe 26 6 4 0 0
Dominick Barlow 21 4 2 2 0
Jared McCain 12 5 5 3 0
Adem Bona 10 8 0 1 1

Três pontos: 12/40 (30%) / Maxey: 5/11

(17-11) Boston Celtics 112 x 96 Toronto Raptors (17-12)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Payton Pritchard 33 7 10 0 0
Derrick White 15 5 7 0 1
Anfernee Simons 15 3 1 2 0
Luka Garza 12 10 2 0 1
Hugo Gonzalez 10 10 0 2 1

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Pritchard: 4/9

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 24 4 7 0 1
Sandro Mamukelashvilli 24 5 1 0 1
Scottie Barnes 12 9 6 0 2
Collin Murray-Boyles 9 6 4 0 1
Ja’Kobe Walter 7 0 0 0 1

Três pontos: 16/47 (34%) / Mamukelashvilli: 6/9

(6-22) Indiana Pacers 109 x 128 New Orleans Pelicans (7-22)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 22 5 3 1 0
Johnny Furphy 18 2 0 0 0
T.J McConnell 16 4 8 2 0
Jay Huff 9 6 2 0 2
Jarace Walker 7 5 3 1 1

Três pontos: 8/42 (19%) / Matthews: 2/2

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 29 7 1 1 0
Saddiq Bey 18 5 3 1 0
Derik Queen 17 10 4 1 0
Trey Murphy III 17 6 4 0 0
Jordan Poole 16 2 6 0 1

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Peavy: 2/2

(9-19) Charlotte Hornets 86 x 112 Detroit Pistons (22-6)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kon Knueppel 19 7 5 0 1
Miles Bridges 19 2 2 0 0
Brandon Miller 14 7 0 1 2
LaMelo Ball 8 1 6 2 2
Tidjane Salaun 8 3 0 1 0

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Knueppel: 4/10

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 22 10 10 2 0
Jalen Duren 19 11 2 1 0
Tobias Harris 16 5 3 1 1
Duncan Robinson 15 3 1 1 0
Ausar Thompson 14 4 2 3 4

Três pontos: 6/28 (21.4%) / Robinson: 4/9

(5-21) Washington Wizards 130 x 122 Memphis Grizzlies (13-15)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kyshawn George 28 7 7 1 1
C.J McCollum 28 5 6 0 0
Alex Sarr 18 11 2 0 1
Marvin Bagley III 16 6 3 0 0
Bub Carrington 14 7 4 0 0

Três pontos: 17/44 (38.6%) / McCollum: 6/12

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Santi Aldama 37 10 2 1 1
Jaren Jackson Jr. 22 8 3 2 0
Cam Spencer 19 4 11 0 0
Cedric Coward 14 6 3 1 1
Kentavious Caldwell-Pope 11 2 5 1 0

Três pontos: 16/44 (36.4%) / Aldama: 5/9

(16-12) Orlando Magic 128 x 127 Utah Jazz (10-17)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 32 6 1 2 1
Paolo Banchero 23 9 9 0 2
Anthony Black 20 6 5 0 0
Wendell Carter Jr. 14 9 4 0 1
Noah Penda 13 12 4 2 2

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Bane: 3/7

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 27 4 9 2 1
Svi Mykhailiuk 23 3 2 1 0
Isaiah Collier 18 5 9 1 0
Kevin Love 16 16 1 1 1
Ace Bailey 14 4 3 0 0

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Mykhailiuk: 5/8

(12-16) Portland Trail Blazers 98 x 93 Sacramento Kings (6-22)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 24 7 10 1 0
Shaedon Sharpe 23 4 3 2 0
Toumani Camara 15 6 3 4 0
Donovan Clingan 14 14 0 1 2
Robert Williams III 10 9 1 2 1

Três pontos: 11/31 (35.3%) / Camara: 4/9

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dennis Schroder 21 5 6 1 0
Maxime Raynaud 17 11 1 1 1
DeMar DeRozan 15 5 1 5 0
Keegan Murray 15 5 2 0 0
Nique Clifford 12 5 1 2 0

Três pontos: 6/31 (19.4%) / Schroder: 3/7

(19-8) Los Angeles Lakers 88 x 103 Los Angeles Clippers (7-21)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
LeBron James 36 4 3 2 1
Jake LaRavia 12 11 6 2 0
Luka Doncic 12 5 2 0 0
Nick Smith Jr. 9 3 1 1 0
Jaxson Hayes 8 5 2 1 0

Três pontos: 6/38 (15.8%) / James: 3/7

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 32 12 3 3 2
James Harden 21 4 10 2 0
John Collins 17 12 1 2 2
Brook Lopez 11 5 0 0 2
Kris Dunn 8 6 3 1 0

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Leonard: 4/12

