Stephen Curry decide e Warriors vira contra o Suns

Em série de confrontos diretos, o Golden State Warriors de Stephen Curry venceu o Phoenix Suns, por 119 a 116, neste sábado (20). As equipes já tinham se enfrentado na última quinta-feira, mas foi o time do Arizona que levou a melhor. Agora, em casa, o Warriors deu o troco sob o comando de seu astro. Isso porque ele anotou um duplo-duplo de 28 pontos e dez rebotes.
As últimas atuações de Stephen Curry, aliás, mostram ainda mais a má fase atual de Golden State. Afinal, fez um jogo de 38 pontos contra o Minnesota Timberwolves e outro de 48 contra o Portland Trail Blazers. No entanto, a equipe não saiu vencedora. Hoje, a história foi diferente.
O Golden State Warriors deixa uma sequência de três derrotas para trás e volta a vencer. Um triunfo muito importante, que apesar disso, ainda não faz a franquia retornar aos 50% de aproveitamento em 2025/26. Afinal, possuí 14 vitórias em 29 jogos. Mas com os resultados da rodada, o time de San Francisco retomou a oitava posição do Oeste. O próximo compromisso é na segunda-feira (22), contra o Orlando Magic.
Do mesmo modo, o Phoenix Suns também não vive uma fase brilhante. A equipe até venceu o duelo direto com o Warriors no começo da semana, mas além de perder hoje, já havia perdido as duas partidas anteriores. Em suma, são seis derrotas nos últimos nove jogos. A equipe segue tranquila na sétima posição, mas perdeu contato com a zona direta dos playoffs. O próximo duelo é na terça-feira (23), contra o Los Angeles Lakers.
Escalações
O Warriors de Stephen Curry entrou no novo duelo contra o Phoenix Suns na NBA com três desfalques. Al Horford, Seth Curry e Jonathan Kuminga estiveram fora. Outro detalhe importante, dessa vez na rotação, é que Buddy Hield não teve minutos. Assim, Steve Kerr escalou seu quinteto titular com: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green e Quinten Post.
Pelo lado do Phoenix Suns, duas baixas para o confronto: Jalen Green e Grayson Allen, que também não atuaram no jogo de quinta. Então, Jordan Ott não precisou alterar a composição de seu quinteto titular, que teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Dillon Brooks, Royce O’Neale e Mark Williams.
Destaques
Quem assistiu apenas o primeiro quarto não imaginaria que Golden State mudaria sua péssima fase neste sábado. A equipe tinha muitas dificuldades em parar qualquer ataque de Phoenix. Devin Booker, que teve começo lento no duelo anterior, começou quente, marcando 11 pontos só no primeiro período. Dillon Brooks fez outros 12. A equipe visitante marcou 44 pontos e terminou o primeiro quarto com 12 de vantagem.
Mas não era só isso. Stephen Curry não conseguiu um início explosivo como o dos outros protagonistas de Warriors x Suns. Enquanto Jimmy Butler também fez dez pontos só no primeiro período, o camisa 30 fez cinco. Porém, a pior notícia ficou por conta da expulsão de Draymond Green, pelo acúmulo de faltas técnicas. Mau tinha começado e já estava dando errado para os donos da casa.
Mas as coisas começaram a mudar no segundo quarto. O perímetro de Phoenix esfriou, Curry entrou de vez no jogo e um fator novo que não vinha atuando, se fez presente no Warriors: Will Richard. O calouro fez nove pontos, batalhou por rebotes, jogou com intensidade na defesa. Enfim, deu outra cara e energia a um time que tanto precisava. O placar mostrou a metamorfose: O Suns liderava por três no intervalo.
A vantagem que chegou a ser de 14 pontos para o Suns, rapidamente se tornou em uma vantagem de poucas posses para o Warriors de Stephen Curry. E quando a equipe assumiu o controle do placar, não soltou mais. A rápida virada, no entanto, não deixou o drama distante do jogo. O camisa 30 esfriou e não acertou nenhum arremesso no terceiro período. Foi o momento de Jimmy Butler voltar a assumir, anotando 12 pontos na parcial.
Phoenix demorou a ganhar ritmo no segundo tempo. Aliás, o fraco desempenho ofensivo entre o segundo e terceiro quarto (somou 43 pontos contra 61 do rival) foi a diferença do jogo. Devin Booker voltou a esquentar no último período, anotando 12 pontos. E com ele, o jogo coletivo apareceu, sobretudo na produção de Jordan Goodwin, Collin Gillespie e outros coadjuvantes.
Porém, o sumido Stephen Curry no terceiro período, apareceu para resolver o Warriors x Suns. O astro fez 14 de seus últimos 28 pontos no último período. Nos últimos dois minutos, ele converteu uma bola tripla que parecia matar o jogo. Phoenix, porém, não desistiu e voltou a diminuir a distância para dois pontos.
e momento, o camisa 30 acertou lances livres e uma linda bandeja para sacramentar a vitória de Golden State, com drama.
(15-13) Phoenix Suns 116 x 119 Golden State Warriors (14-15)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|38
|1
|5
|3
|2
|Dillon Brooks
|22
|5
|3
|0
|0
|Collin Gillespie
|16
|5
|4
|3
|0
|Oso Ighodaro
|10
|7
|2
|0
|0
|Jordan Goodwin
|9
|1
|1
|1
|1
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Brooks: 3/5
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|28
|10
|6
|1
|0
|Jimmy Butler
|25
|1
|2
|0
|1
|Will Richard
|20
|5
|0
|0
|0
|Brandin Podziemski
|11
|3
|6
|1
|0
|Quinten Post
|7
|4
|2
|0
|1
Três pontos: 17/49 (34.7%) / Richard: 4/4
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Suns de Devin Booker, a rodada deste sábado contou com mais nove partidas.
Mais cedo, em duelo direto no topo do Oeste, o Houston Rockets conseguiu enorme vitória sobre o Denver Nuggets. Portanto, uma grande atuação defensiva texana, limitando o ataque de Nikola Jokic a 101 pontos, em uma grande noite de Kevin Durant e Reed Sheppard.
Na batalha de Los Angeles, surpresa, o Clippers venceu o Lakers no Intuit Dome. Vitória importante, sobretudo, para tentar retomar os trilhos de um 2025/26 desastroso até aqui. Kawhi Leonard e James Harden lideraram, enquanto LeBron James tentou puxar uma reação do rival. Aliás, vale o destaque, Luka Doncic e Ivica Zubac deixaram o jogo machucados.
Boston Celtics e Philadelphia 76ers, em ascensão no Leste, venceram jogos duros contra Toronto Raptors e Dallas Mavericks respectivamente. Aliás, ambos o fizeram com desfalques de peso. Afinal, Jaylen Brown não jogou por Boston, e nem Joel Embiid e Paul George pela Philadelphia. Payton Pritchard e Tyrese Maxey lideraram os triunfos.
O líder do Leste venceu com gosto nesse sábado. O Detroit Pistons atropelou o Charlotte Hornets, com direito a triplo-duplo de Cade Cunningham. Com muito mais sofrimento, o Orlando Magic venceu o Utah Jazz na prorrogação, com bola salvadora de Desmond Bane.
Além do Clippers, outros “lanternas” também venceram. O New Orleans Pelicans, aliás, vive grande momento e bateu o Indiana Pacers em grande noite de Zion Williamson. O Washington Wizards conseguiu grande virada contra o Memphis Grizzlies.
Por fim, o Portland Trail Blazers bateu o Sacramento Kings outra vez. Deni Avdija flertou com o triplo-duplo.
(17-8) Houston Rockets 115 x 101 Denver Nuggets (20-7)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|31
|6
|5
|0
|1
|Reed Sheppard
|28
|2
|6
|3
|2
|Jabari Smith Jr.
|22
|10
|2
|0
|2
|Amen Thompson
|16
|4
|6
|2
|2
|Josh Okogie
|9
|3
|1
|0
|1
Três pontos: 19/35 (54.3%) / Sheppard: 6/9
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|25
|7
|5
|0
|0
|Jamal Murray
|16
|4
|7
|2
|0
|Bruce Brown
|12
|12
|1
|2
|1
|Jalen Pickett
|10
|4
|1
|0
|0
|Jonas Valanciunas
|10
|1
|1
|1
|1
Três pontos: 8/29 (27.6%) / Murray: 3/7
(11-18) Dallas Mavericks 114 x 121 Philadelphia 76ers (16-11)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|24
|15
|2
|0
|1
|Cooper Flagg
|24
|4
|3
|0
|1
|Naji Marshall
|22
|9
|4
|2
|0
|P.J Washington
|15
|8
|2
|0
|1
|Brandon Williams
|10
|2
|5
|0
|0
Três pontos: 3/18 (16.7%) / Nembhard: 1/2
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|38
|2
|4
|1
|1
|V.J Edgecombe
|26
|6
|4
|0
|0
|Dominick Barlow
|21
|4
|2
|2
|0
|Jared McCain
|12
|5
|5
|3
|0
|Adem Bona
|10
|8
|0
|1
|1
Três pontos: 12/40 (30%) / Maxey: 5/11
(17-11) Boston Celtics 112 x 96 Toronto Raptors (17-12)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Payton Pritchard
|33
|7
|10
|0
|0
|Derrick White
|15
|5
|7
|0
|1
|Anfernee Simons
|15
|3
|1
|2
|0
|Luka Garza
|12
|10
|2
|0
|1
|Hugo Gonzalez
|10
|10
|0
|2
|1
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Pritchard: 4/9
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|24
|4
|7
|0
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|24
|5
|1
|0
|1
|Scottie Barnes
|12
|9
|6
|0
|2
|Collin Murray-Boyles
|9
|6
|4
|0
|1
|Ja’Kobe Walter
|7
|0
|0
|0
|1
Três pontos: 16/47 (34%) / Mamukelashvilli: 6/9
(6-22) Indiana Pacers 109 x 128 New Orleans Pelicans (7-22)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|22
|5
|3
|1
|0
|Johnny Furphy
|18
|2
|0
|0
|0
|T.J McConnell
|16
|4
|8
|2
|0
|Jay Huff
|9
|6
|2
|0
|2
|Jarace Walker
|7
|5
|3
|1
|1
Três pontos: 8/42 (19%) / Matthews: 2/2
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|29
|7
|1
|1
|0
|Saddiq Bey
|18
|5
|3
|1
|0
|Derik Queen
|17
|10
|4
|1
|0
|Trey Murphy III
|17
|6
|4
|0
|0
|Jordan Poole
|16
|2
|6
|0
|1
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Peavy: 2/2
(9-19) Charlotte Hornets 86 x 112 Detroit Pistons (22-6)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|19
|7
|5
|0
|1
|Miles Bridges
|19
|2
|2
|0
|0
|Brandon Miller
|14
|7
|0
|1
|2
|LaMelo Ball
|8
|1
|6
|2
|2
|Tidjane Salaun
|8
|3
|0
|1
|0
Três pontos: 13/41 (31.7%) / Knueppel: 4/10
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|22
|10
|10
|2
|0
|Jalen Duren
|19
|11
|2
|1
|0
|Tobias Harris
|16
|5
|3
|1
|1
|Duncan Robinson
|15
|3
|1
|1
|0
|Ausar Thompson
|14
|4
|2
|3
|4
Três pontos: 6/28 (21.4%) / Robinson: 4/9
(5-21) Washington Wizards 130 x 122 Memphis Grizzlies (13-15)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyshawn George
|28
|7
|7
|1
|1
|C.J McCollum
|28
|5
|6
|0
|0
|Alex Sarr
|18
|11
|2
|0
|1
|Marvin Bagley III
|16
|6
|3
|0
|0
|Bub Carrington
|14
|7
|4
|0
|0
Três pontos: 17/44 (38.6%) / McCollum: 6/12
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|37
|10
|2
|1
|1
|Jaren Jackson Jr.
|22
|8
|3
|2
|0
|Cam Spencer
|19
|4
|11
|0
|0
|Cedric Coward
|14
|6
|3
|1
|1
|Kentavious Caldwell-Pope
|11
|2
|5
|1
|0
Três pontos: 16/44 (36.4%) / Aldama: 5/9
(16-12) Orlando Magic 128 x 127 Utah Jazz (10-17)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|32
|6
|1
|2
|1
|Paolo Banchero
|23
|9
|9
|0
|2
|Anthony Black
|20
|6
|5
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|14
|9
|4
|0
|1
|Noah Penda
|13
|12
|4
|2
|2
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Bane: 3/7
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|27
|4
|9
|2
|1
|Svi Mykhailiuk
|23
|3
|2
|1
|0
|Isaiah Collier
|18
|5
|9
|1
|0
|Kevin Love
|16
|16
|1
|1
|1
|Ace Bailey
|14
|4
|3
|0
|0
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Mykhailiuk: 5/8
(12-16) Portland Trail Blazers 98 x 93 Sacramento Kings (6-22)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|24
|7
|10
|1
|0
|Shaedon Sharpe
|23
|4
|3
|2
|0
|Toumani Camara
|15
|6
|3
|4
|0
|Donovan Clingan
|14
|14
|0
|1
|2
|Robert Williams III
|10
|9
|1
|2
|1
Três pontos: 11/31 (35.3%) / Camara: 4/9
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dennis Schroder
|21
|5
|6
|1
|0
|Maxime Raynaud
|17
|11
|1
|1
|1
|DeMar DeRozan
|15
|5
|1
|5
|0
|Keegan Murray
|15
|5
|2
|0
|0
|Nique Clifford
|12
|5
|1
|2
|0
Três pontos: 6/31 (19.4%) / Schroder: 3/7
(19-8) Los Angeles Lakers 88 x 103 Los Angeles Clippers (7-21)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LeBron James
|36
|4
|3
|2
|1
|Jake LaRavia
|12
|11
|6
|2
|0
|Luka Doncic
|12
|5
|2
|0
|0
|Nick Smith Jr.
|9
|3
|1
|1
|0
|Jaxson Hayes
|8
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 6/38 (15.8%) / James: 3/7
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|32
|12
|3
|3
|2
|James Harden
|21
|4
|10
|2
|0
|John Collins
|17
|12
|1
|2
|2
|Brook Lopez
|11
|5
|0
|0
|2
|Kris Dunn
|8
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Leonard: 4/12
