Spurs revela problema de Gregg Popovich; retorno é incerto

O técnico Gregg Popovich ainda não tem uma data confirmada para retorno ao San Antonio Spurs. Nesta quarta-feira (13), a franquia revelou que o treinador sofreu um derrame cerebral leve no dia 2 de novembro. Desde então, ele tem cumprido um programa de reabilização. Enquanto isso, o assistente Mitch Johnson segue como interino.

“O técnico Gregg Popovich sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) leve no dia 2 de novembro”, informou o Spurs, em nota. “Ele já começou o programa de reabilitação e deve se recuperar de forma integral. No atual momento, porém, não está definido o tempo que ele ficará afastado das atividades. Durante este período, a franquia é grata a todo a comunidade por respeitar o espaço e a prividade da família Popovich”, completou.

Aos 75 anos, o técnico começou a apresentar os problemas de saúde antes da vitória de San Antonio sobre o Minnesota Timberwolves, no dia 2 de novembro. A equipe informou que o treinador estava doente. No entanto, não confirmou inicialmente a causa do mal estar. Desde então, Gregg Popovich se afastou das atividades e viagens com o Spurs e ainda não teve um retorno confirmado.

Ídolo e multicampeão, o treinador é o mais velho em atividade na NBA e está com o Spurs desde 1996. No período, ele transformou a cultura da franquia e a estabeleceu como uma das mais vitoriosas da NBA. Comandante de grandes nomes, como Tim Ducan, Manu Ginobili, Tony Parker e Kawhi Leonard, ele conquistou cinco títulos da liga com o time.

Além disso, o Spurs também teve uma longa sequência de temporadas com pelo menos 50 vitórias. Entre 1996/97 e 2017/18, a franquia conseguiu o número em todos os anos. Com exceção de 1998/99, quando houve uma greve que deixou a temporada mais curta. Esse foi, no entanto, o ano do primeiro dos cinco títulos de Popovich.

Nos últimos anos, Popovich tem liderado a construção do Spurs. Desse modo, desde a temporada 2018/19, o time não conseguiu alcançar os playoffs. Da mesma forma, não ultrapassou a marca de 34 vitórias. Porém, o time conta com o fenômeno Victor Wembanyama, que é mais um que tem se desenvolvido com o veterano treinador.

Em sua carreira, Popovich tem 1390 vitórias, sendo a maior marca da liga. Além disso, ele é o terceiro técnico com mais vitórias na pós-temporada, com 170. A expectativa, aliás, é de que os números aumentem nos próximos anos, uma vez que ele está sob contrato até 2027/28.

