Splash Brothers Podcast – Melhores times da NBA em 2024/25

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni elegem os melhores times da NBA para a temporada 2024/25. Ou seja, aqueles que estão ranqueados entre a primeira e a décima posições do power ranking da liga.

Desse modo, seis times do Oeste foram lembrados. O Leste, por sua vez, teve apenas quatro equipes citadas, entre elas o Boston Celtics, atual campeão da NBA.

Hás duas semanas, Gui e Léo analisaram os dez piores times. Em contrapartida, no último episódio, eles falaram das equipes medianas. Desse modo, agora, a dupla finaliza o power ranking da temporada.

Mas, no início do episódio, Gui e Léo divulgam os seus palpites para os prêmios individuais e campeões de conferência. Quem será o MVP? Além disso, eles repercutem as extensões prévias de contrato que foram fechadas nas últimas 24 horas.

Portanto, confira o episódio 252 do podcast Splash Brothers, com a lista dos melhores times da NBA em 2024/25.

