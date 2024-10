Splash Brothers Podcast – Times medianos da NBA em 2024/25

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni elegem os times medianos da NBA para a temporada 2024/25. Ou seja, aqueles que estão ranqueados entre a 11ª e a 20ª posições do power ranking da liga. Equipes projetadas para disputarem o play-in ou brigarem pelas últimas vagas diretas para os playoffs.

Desse modo, cinco times do Leste foram lembrados. O Oeste também teve cinco equipes citadas, incluindo algumas californianas. Além disso, alguns times vão surpreender os ouvintes! Afinal, um finalista de conferência, em 2023/24, foi mencionado!

Porém, no início do episódio, Gui e Léo fazem suas previsões ousadas (bold predictions) para a temporada da NBA. Por exemplo, o Los Angeles Clippers vai conseguir chegar aos playoffs? Sem Paul George, e com Kawhi Leonard limitado por mais uma lesão? O Boston Celtics terá a melhor campanha da liga novamente? Ou o New York Knicks pode ameaçar o atual campeão?

Portanto, confira o episódio 251 do podcast Splash Brothers, com a lista dos times medianos da NBA em 2024/25.

