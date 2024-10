Splash Brothers Podcast – Piores times da NBA em 2024/25

Você já ouviu a nova edição do parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana do podcast, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni elegem os dez piores times da NBA na temporada 2024/25. Ou seja, o power ranking dos elencos menos talentosos da liga. No caso, aqueles que aparecem entre as posições 21 e 30.

Assim, seis times do Leste foram lembrados na lista dos piores da NBA em 2024/25, com quatro deles aparecendo no Top 5 de mais fracos. O Oeste, por sua vez, teve quatro equipes citadas.

Publicidade

Porém, no início do episódio, Gui e Léo repercutem a troca bombástica de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks. Em contrapartida, o Minnesota Timberwolves recebeu Donte DiVincenzo e Julius Randle. O Charlotte Hornets entrou no negócio como um facilitador.

Desse modo, o time novaiorquino consegue o seu tão sonhado pivô. Em teoria, o Knicks emula o Boston Celtics, atual campeão da NBA, com alas versáteis e um pivô que espaça a quadra. O Timberwolves, por sua vez, ganha em profundidade, com dois atletas que terão muitos minutos na temporada. Mas, no fim das contas, a troca foi melhor para qual time?

Publicidade

Portanto, confira o episódio 250 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre as equipes que estão deixando a desejar no mercado da NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA