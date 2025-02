Site lista jogadores que saíram em troca na NBA e ninguém viu

A lista de jogadores que saíram em troca na NBA na trade deadline é imensa. Alguns deles, históricos. Um dos exemplos é a ida de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, que ainda teve Anthony Davis para o Dallas Mavericks. Na Califórnia, ainda, o Sacramento Kings enviou De’Aaron Fox ao San Antonio Spurs, enquanto recebeu Zach Lavine, do Chicago Bulls.

No entanto, como é comum, existem os negócios que poucos ficaram sabendo. Afinal, em meio a grandes notícias, os jogadores menos relevantes costumam não chamar atenção.

Então, o site Clutch Points preparou uma lista de jogadores da NBA que saíram em troca e poucos ficaram sabendo.

Marcus Smart

Marcus Smart era um dos nomes mais populares da NBA. A chegada ao Memphis Grizzlies, no entanto, o deixou esquecido entre os fãs. Você sabia, por exemplo, que ele foi trocado para o Washington Wizards durante a trade deadline? Pois é. Ele esteve em um negócio triplo, que teve também o Sacramento Kings.

A saída de Smart do Grizzlies se deu por seu alto salário. Apesar de ser um dos melhores defensores da NBA, o armador US$ 41 milhões até o fim de 2025/26. O alto valor, aliado ao histórico de lesões, o fez ser um nome negociável no time do Tennessee.

Marvin Bagley III

A mesma troca de Smart levou Marvin Bagley III ao Grizzlies. Ele estava no Wizards e não vinha brilhando durante a temporada. Com 8.7 minutos por partida, ele teve médias de somente 4.9 pontos e 2.9 rebotes.

Diferente de Smart, o contrato de Bagley, no valor de US$ 12 milhões, termina esta temporada. Portanto, é pouco provável que o Grizzlies renove e, assim, ele deve estar na agência livre de 2025.

Bones Hyland

Antes peça importante do Los Angeles Clippers, Bones Hyland perdeu espaço nesta temporada. Como resultado, sua baixa produção (7.2 pontos por jogo) o fez ser trocado na trade deadline para o Atlanta Hawks.

A franquia da Geórgia, porém, dispensou o jogador pouco tempo depois. Portanto, o armador está sem time na NBA e pode assinar com qualquer equipe até o final da temporada.

Caris LeVert

Ainda no Hawks, há o ala Caris LeVert. No negócio que levou DeAndre Hunter ao Cleveland Cavaliers, a equipe de Atlanta conseguiu o veterano. No Cavs, ele vinha como um bom pontuador na seguinte unidade, com médias de 10.2 pontos e 3.7 assistências.

Na nova equipe, inclusive, LeVert já até estreou. Foram duas partidas, ambas vindo do banco de reservas, com média de 13.5 pontos e 5.5 rebotes.

